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TIMETURK / YAŞAM / İstanbul’da göz gözü görmüyor

İstanbul’da göz gözü görmüyor

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Kent genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak kontrollü şekilde trafikte ilerlemeye çalışıyor.

2 Saat Önce
2022-01-09 09:16:45
İstanbul’da göz gözü görmüyor

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'un birçok noktasında etkili olan sisin boğaz trafiğine bir etkisi bulunmuyor.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, saat 05.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 8 olarak ölçüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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