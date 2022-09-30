İstanbul’da Ev Bulmak Zingat ile Çok Kolay

Zingat çok bilgili emlak platformu olarak,sizi tam aradığınız özellikteki daireler ile buluşturuyor. Birçok ilan seçeneği arasından sizin için en uygun evi seçebilirsiniz.

Zingat.com İstanbul'da kiralık ve satılık ev ilanları yeni bir ev arayışındaki kişilere birçok seçenek sunar. Çeşitli il ve ilçelerde, birbirinden farklı büyüklükte, özellikte ve fiyatlardaki evleri gösteren ilanlar arasından seçim yapmak çok zor olabilir. Bu sebeple kişi öncelikle kendi ihtiyaçlarını ve bütçesini belirlemelidir. Bütçenin çok üstünde olan konutlarkişinin ödeme konusunda zorluk yaşamasına sebep olabilir. Ayrıca, kiralık veya satılık ilanlarına bakan kişilerin önem verdiği noktalar aynı değildir. Kiralık bir evde oturacak olan kişiler için evin bulunduğu merkezi konum ve evin özellikleri çok önemliyken, konut projelerinde durum değişebilir.

Yatırım odaklı düşünen biri; gelişmekte olan ve merkezi bir konumda bulunmayan bir ilçeden ev satın almaya karar verebilir. Beğendiğiniz evde kiracı olarak oturacaksınız muhitte yer alan diğer kiralık dairelerin piyasa fiyatını öğrenmek isteyebilirsiniz. Eğer okul çağında bir çocuğunuz varsa oturduğunuz evin yakında okul olup olmaması da oldukça önemlidir.

Gerek konut projelerini araştıran gerek kiralık daire ilanlarına göz atan biri aynı zamanda binaların deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını da öğrenmelidir. Bunun yanı sıra sözleşmeye imza atılırken sözleşmede yer alan ev sahibi isminin gerçekte de ev sahibi olup olmadığı araştırılmalıdır. Kendi ihtiyaç, istek ve bütçenizi belirledikten sonra yapmanız gereken tek şey güvenilir emlak siteleri arasında yer alan Zingat'a girip ilanlara göz atmaktır.

Kiralık daire ve satılık daire piyasasının hareketli olduğu bu dönemde istekleriniz ile örtüşen konut bulmak oldukça zorlaştı. Zingat'ın satılık / kiralık gayrimenkul arayan kullanıcılarına aradıkları özelliklere uygun evi bulmayı sağlayan ‘'Zingat Bana Ev Bul'' hizmetini kullanarak yaşamak istediğiniz evin özelliklerini girerek size uygun evi bulmanızı kolaylaştırıyor. Saatler süren uygun ev arayışı sürecinizi kolaylaştırabilirsiniz. .