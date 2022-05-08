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TIMETURK / YAŞAM / İstanbul'da elti dehşeti

İstanbul'da elti dehşeti

Sarıyer'de erkek arkadaşının abisinin karısı tarafından yüzünden vurulan kadın, 'Elindeki silahı aldıktan sonra diğer silahla beni vurdu' dedi.

2 Gün Önce
2022-05-08 15:40:28
İstanbul'da elti dehşeti

Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz perşembe günü gece saatlerinde meydana geldi. Ece Erdoğan (38), erkek arkadaşının abisinin eşi Sevtap G. (25) tarafından yüzünden vuruldu. Yaralı Ece Erdoğan hastaneye kaldırılırken Sevtap G. yakalandı.

Hastanede tedavisi süren Ece Erdoğan yaşananları anlattı. Ece Erdoğan, bir süre sonra evleneceği Sercan G.'nin teyzesi ile kavga edip yaralanması üzerine Çayırbaşı Mahallesi'ne geldiğini anlattı. Yolda karşılaştığı erkek arkadaşının abisinin eşi Sevtap G. ile aralarında tartışma çıktığını belirten Ece Erdoğan, " Elinde silah vardı, silahı elinden aldım. Elindeki silah erkek arkadaşıma aitti. Onu aldıktan sonra belindeki diğer silahla yüzüme ateş açtı. Sonrasında saldırmaya devam etti" dedi.

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Daha önce de Sevtap G. ve ailesinin saldırılarına maruz kaldığını belirten Ece Erdoğan, "Elindeki silahı alınca sinirlenerek bana saldırdı. Saçlarımı çekti, kollarımı ısırdı. Kaçmak isterken suratıma doğru ateş etti" diye konuştu. Düştükten sonra Sevtap G.'nin vurmaya devam ettiğini belirten Erdoğan, "Bunu yapabileceği hiç aklıma gelmezdi" şeklinde konuştu.

Ece Erdoğan'ın bir süre sonra evleneceği Sercan G. ise, "Teyzemle kavga ettim. Evin içinde kafama demirle vurdular. Sonra Ece gelmiş. Ona saldırmışlar. Bunu yapan abimin karısı. Sonuna kadar şikayetçiyiz" diye konuştu.
Bu arada Sevtap G. yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından “kasten yaralama" suçundan adli işlem yapılan Sevtap G. adliyeye sevk edildi. Sevtap G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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