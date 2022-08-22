İstanbul’da bugün yağmur mu yağacak? Nerelerde yağacak? 22 Ağustos hava durumu

Havanın kapalı olması nedeniyle vatandaşlar İstanbul’da yağmur mu yağacak sorusuna yanıt arıyorlar. Peki hangi illerde yağmur yağacak? İstanbul’da bugün yağmur yağacak mı? İşte 22 Ağustos hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Burdur, Düzce, Bolu, Karabük ve Van çevreleri, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzeyi ile Çanakkale'nin kuzey ve doğu, Antalya'nın kuzeybatı, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Peki bugün İstanbul'da yağmur mu yağacak? İstanbul bugün yağışlı mı? İşte yağmur yağacak iller…

22 Ağustos hava durumu

Marmara Hava Durumu

Parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevreleri, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzeyi ile Çanakkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, 34°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 32°C

Pazartesi Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 21°C, 33°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 35°C

Parçalı bulutlu

Ege Hava Durumu

Pazartesi öğle saatlerinden sonra Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 23°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Hava Durumu

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Burdur çevreleri ve Antalya'nın kuzeybatısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 34°C

Pazartesi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu bu akşam saatlerinde kuzeybatı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 31°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 17°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 32°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 35°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 15°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 25°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Hava Durumu

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 20°C, 34°C

Öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM 17°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Hava Durumu

Pazartesi öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 29°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 28°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 14°C, 27°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu Hava Durumu

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

.