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TIMETURK / YAŞAM / İstanbul'da beyaz güzellik

İstanbul'da beyaz güzellik

İstanbul'da etkili olan kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte şehir beyaza örtüyle kaplandı. İstanbul'daki yollar sabah saatlerindeki yoğunluğun ardından sessizliğe bürünürken, beyaz örtüyle kaplanan parklarda boş kaldı. Beyaz güzellik havadan görüntülendi.

45 Dakika Önce
2022-03-11 23:56:02
İstanbul'da beyaz güzellik

İstanbul'da kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte sabah yaşanan ve yüzde 56'ya kadar yükselen trafik öğleden sonra yerini sakinliğe bıraktı.

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Cuma günleri yoğun trafiğe alışık olan İstanbul trafiğindeki yoğunluk oranı öğlen saatlerinde yüzde 13'e kadar düştü.

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Kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan İstanbul'da güzel manzaralar oluştu.

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Beyaz örtüyle kaplanan parklar, çocuk parkları ise gün boyu boş kaldı.

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Yedikule, Topkapı surları, Zeytinburnu sahil parkları ve Eminönü havadan görüntülendi.

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DHA .

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