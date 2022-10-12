İstanbul'da 5 restorana Michelin yıldızı

Türkiye'de ilk kez duyurulan Michelin Guide İstanbul'un 2023 restoranları özel bir ödül töreniyle açıklandı. Değerlendirme sonunda İstanbul'da 53 restoran Michelin listesinde yer alırken, Turk Fatih Tutak 2 Michelin Yıldızı'na, Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ise 1 Michelin Yıldızı'na layık görüldü.

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi İstanbul 2023'ün ilk seçkisi Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törende açıklandı.

Michelin Rehberi İstanbul'un ilk seçkisinde 53 restoran yer alırken, Turk Fatih Tutak 2 Michelin Yıldızı'na, Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ise 1 Michelin Yıldızı'na layık görüldü.

Poullennec: Bu şehrin gastronomi destinasyonu olduğunu göstermeyi umuyoruz

Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, İstanbul'un önemli bir kültürel ve turistik destinasyon olduğuna vurgu yaparak, "53 restoran seçimimiz kimliği ve gelenekleriyle gurur duyan, aynı zamanda dünyaya da açık olan bu yetenekli mutfağın çeşitliliğine ışık tutuyor. Michelin Rehberi ile hem yerel hem de uluslararası gurmelere bu şehrin aynı zamanda önemli bir gastronomi destinasyonu olduğunu göstermeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

10 restoran "Bib Gourmand" kategorisinde yer aldı

Seçkide yer alan restoranlardan Pandeli, Karaköy Lokantası, Alaf, Aheste, Tershane, Giritli, Calipso, Cuma, Sade Beş Denizler Mutfağı ve Aman da Bravo, Bib Gourmand ile ödüllendirildi.

Neolokal, sürdürülebilir gastronomiye yönelik öncü yaklaşımından Michelin Yıldızı'nın yanı sıra Yeşil Yıldız da aldı.

Michelin Rehberi müfettişleri tarafından verilen Michelin Genç Şef ve Servis Ödülleri, profesyonelleri uzmanlıkları ve yetenekleriyle ödüllendiriyor.

Michelin Genç Şef ödülünü Mürver Restoran'dan Mevlüt Özkaya kazanırken Mastercard tarafından sunulan Michelin Servis Ödülü ise Sunset Grill & Bar ekibinin oldu.

Michelin Rehberi'ne tavsiye edilen restoran olarak işletmeler arasında ise; Zuma, Nobu, İnari Omakase Kuruçeşme, Çok Çok Thai, Banyan, Glens, 1924 İstanbul, Spago, St. Régis Brasserie, Azur, Khorasani, Deraliye, Octo, Ocak, Yeni Lokanta, Eleos Beyoğlu, Sofyalı 9, Kubbeli Lounge, Lokanta 1741, Matbah, 1924 İstanbul, Atölye, Topaz, Tatbak, Aqua, Aila, Feriye, Seraf, Park Fora, Şans, 29, Beyti, Kıyı, Balıkçı Kahraman, Kiss the Frog, Tuğra, Mürver ve Rumelihisarı İskele yer aldı.

Taşdemir: Nötr bir gözle bizi değerlendirmeleri beni çok mutlu etti

Türkiye'de Michelin yıldızını alan ilk kadın şef olan Zeynep Pınar Taşdemir, Bloomberg HT'ye açıklamada bulundu. Araka'nın şefi olan Taşdemir, aldığı ödül hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de ben bunların artık düzgün bir platformda değerlendirilmediğini, bütün restoran ve işletmelerin farklı dinamiklerle birbirine çok karıştırıldığını düşünmeye başlamıştım. Ama yurt dışından gelip nötr bir gözle bizi değerlendirmeleri ve buna layık görmeleri beni çok mutlu etti. O yüzden bu ödül benim için ciddi bir motivasyon oldu."

Aşkar: Bizim mutfak kültürümüz içine kapanık

Neolokal'ın şefi Maksut Aşkar ise aldığı ödüle ilişkin olarak şunları söyledi:

"Bu ödül Türkiye için gurur verici. Ülkemizde çok genç şef var. Michelin Guide'ın Türkiye'ye gelmesiyle birlikte onlar da daha çok cesaret alıp, heveslenerek mutfağımızı daha ileriye taşıyacaklardır. Bizler de onlara cesaret kaynağı olduğumuz için mutluyum. Bizim mutfak kültürümüz dünyada çok bilinen bir mutfak değil, çünkü içine kapanık. Michelin Guide'ın Türkiye'ye gelmesiyle restoranlarımız, mutfağımızı daha çok anlatmaya başlayacaklardır diye düşünüyorum." .