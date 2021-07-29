İstanbul'da 20 bin sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul Bağcılar'da iki farklı adrese baskın yapan polis ekipleri, 20 bin sahte parfüm ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da sahte parfüm üretildiği yönünde bilgi aldı.

Araştırmalarını sürdüren ekipler, biri depo, diğeri dolum tesisi olmak üzere iki farklı adrese baskın düzenledi.

Baskında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 20 bin sahte parfüm, parfüm dolum makineleri, çok sayıda parfüm şişesi, etiketler ve parfüm kutusu ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.