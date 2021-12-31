İstanbul Boğazı Bir Rekora Şahitlik Yaptı

Geçen günler içerisinde oldukça ilgi çeken bir olay yaşandı. Serbest Dalış Rekortmeni olarak tanınan Birgül Erken yeni bir rekora koştu.

İstanbul Boğazı'nda elli metreye daldı. Tek nefeste tüpsüz bir şekilde serbest dalış yaptı. Kendi rekorunu kıran milli sporcu için de oldukça büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Birgül Erken dalış esnasında da binlerce insanın mesajının bulunduğu zaman kapsülünü İstanbul Boğazı'na bıraktı. “Geleceğe tek nefes” düşüncesiyle beraber atılan bu adımda da istenilen başarı elde edilmiş oldu. 1xbetm.info

Birgül Erken yaptığı açıklamalar içerisinde heyecanını da çok net bir biçimde belli ediyordu. En büyük heyecanının da Vacrol Zaman Kapsülü olduğu belliydi. Bu kapsülle beraber iyi dilekleri geleceğe göndermenin hevesiyle doluydu. Elli metreye kadar dalmayı hedeflediğini söyledi. Ayrıca doğadaki şifanın bir parçası olduklarına inandığını da ekledi. Milli sporcu, sulara dalışıyla beraber de tüm dikkatleri üzerine topladı. Herkes bu yeni rekorun kırılacağı ana kenetlenmiş durumdaydı.

Serbest Dalış Rekortmeni Yeni Bir Rekora İmza Attı

Dalışlarını yaparken gerekli ön hazırlıklarını da yaptığını söyleyen sporcu bir hayli hazır görünüyordu. İstanbul boğazı içerisinde daha önce yaşanmamış bir şeye imza attı. Ayrıca bu sefer zorlu bir suya karşı mücadele verdi. Kendi rekorunu kırmak için de büyük bir istek barındırıyordu. Hem kendi başarısını taçlandırması hem de iyi dileklerle dolu olan kapsül sayesinde oldukça mutluydu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.