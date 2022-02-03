İstanbul akşam ezanı ne zaman okunuyor? İstanbul ezan vakitleri nelerdir?

Mübarek Üç Aylar’ın ilk ayı olan Recep ayına geçtiğimiz günlerde girdik. Recep ayında birçok kişi oruç tutmakta. Oruçlarını açmak isteyen kişilerse oturdukları ilin akşam ezanının ne zaman okunduğunu merak etmekte. Peki, İstanbul akşam ezanı ne zaman okunuyor? İstanbul namaz vakitleri nelerdir?

Ezan vakitleri namaz veya iftar nedeniyle birçok kişinin gündeminde bulunmakta. Bilindiği üzere namaz vakitleri beş kısımdan oluşur. Bunlar, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsıdır. İstanbul namaz vakitleri kaçta okunuyor? İstanbul akşam ezan saatleri nelerdir? İstanbul'da imsak vakti ne zaman? İstanbul'da güneş ne zaman doğuyor? Sorularının cevabı İstanbul'da oturan kişiler tarafından aranmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

İstanbul Ezan vakti

Abdest nasıl alınır?

1- Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.

2- Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.

3- Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.

4- Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.

5- Alından başlayarak saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

6- Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur. Aynı şekilde sol kolda 3 defa bu şekilde yıkanır.

7- Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir. Ardından kulaklar meshedilir.

8- Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.

9- Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir. Sol ayak topuklarla beraber yıkanır.

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