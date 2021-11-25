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TIMETURK / YAŞAM / İstanbul'a yeni nesil ailece eğlence köyü kuruluyor

İstanbul'a yeni nesil ailece eğlence köyü kuruluyor

Akıllı Eğlence sistemine sahip yeni nesil bir eğlence köyü olan “Mola İstanbul” önümüzdeki yılın ilk yarısında Silivri/Selimpaşa da hizmete giriyor.

1 Saat Önce
2021-11-25 09:33:10
İstanbul'a yeni nesil ailece eğlence köyü kuruluyor

Yaklaşık 100.000 m2 lik bir alanda inşaatı tamamlanmak üzere olan Mola İstanbul eğlence köyünde; 42 adet tematik mimariye sahip konaklama bloğu, 22 Adet Eğlence ve Aktivite Alanı, 12 Adet SPA, Termal, Havuz ve Aquapark tesisi, 11 Adet yemek ve alışveriş alanı, 4 Adet Gösteri ve Toplantı Merkezi, 8 Adet Spor ve Yarışma alanı bulunmakta.

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Ailece eğlence teması üzerinde odaklanılan konseptte, 3 yaştan 70 yaşına kadar ailenin her ferdine yönelik yüzlerce eğlence aktivitesi planlandı. Köyde konaklayan konuklar, Akıllı Eğlence sistemi (AES uygulaması) üzerinden, kendileri ve çocukları için planlanan eğlence aktiviteleri ve yarışmalaraisterlerse rezervasyon yapabilecekler ve RFID bilekliklerle ilgili aktivitelere katılacaklar. Onlarca yeni arkadaşla tanışıp, ekip olup yarışacaklar, eğlenecekler. Yeni dostlukların temeli Mola İstanbul'da atılacak.

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Mola İstanbul'da Büyükler ve Küçüklerin yarışacakları Survivor Parkurundan, VR Sanal Gerçeklik oyunlarına, Arcade Oyun Salonlarından, Oyun Panayır alanlarına, Dev Trambolin Park'tan, Spor ve Yarışma alanlarına 22 Adet eğlence ve aktivite alanı bulunmakta.

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Ayrıca Mola İstanbul'da 12 farklı alanda SPA-Wellness, Aile SPA'ları, 4 mevsim kullanıma uygun Aqupark ve Bay/Bayan ayrı yüzme havuzları yer alıyor. SPA alanları destinasyon programlı ve kişiye özel kullanımlı olarak tasarlandı.

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Mola İstanbul da sadece 19.700 TL'den başlayan fiyatlarla, ömür boyu ailenizle birlikte her yıl 1 hafta kalacak ve doyasıya eğlence tatilini yapacak olduğunuz dairenizi alabilirsiniz. Sabit Vadeli alım ve Tefe/Tüfe endeksine bağlı vadeli alım seçenekleriyle, 5.910 TL Peşinat ve 287 TL'den başlayan taksitlerle Mola İstanbul'da devre mülk olarak daire almak mümkün.

Önümüzdeki yıl yaz sezonunda hizmete açılacak olan Mola İstanbul projesinde devre mülk satın alması online olarak molaistanbul.com web sitesi üzerinden yapılabilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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