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İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji ve Valilikten İstanbul kar yağışı uyarısı

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Perşembe gününü işaret ederek kar yağışını artacağını belirtti. Aynı zamanda Meteoroloji'nin paylaştığı verilerde 1987 yılından sonra en kuvvetli kar yağışının geldiği söylendi. İşte son dakika İstanbul hava durumu...

2 Saat Önce
2022-03-08 15:56:16
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji ve Valilikten İstanbul kar yağışı uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Perşembe gününü işaret ederek kar yağışını artacağını belirtti. Aynı zamanda Meteoroloji'nin paylaştığı verilerde 1987 yılından sonra en kuvvetli kar yağışının geldiği söylendi. İşte son dakika İstanbul hava durumu...

İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, 10 Mart Perşembe günü kuvvetli bir şekilde etkisini göstermeye başlayacak olan kar yağışı, 14 Mart Pazartesi'ye kadar yurtta kalacak. Soğuk hava dalgası uzun süre tüm Türkiye'yi etkileyecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından; "Kıymetli hemşehrilerim Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre İstanbul'da 9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur, perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olalım." sözlerine yer verdi.

ali yerlikaya .

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