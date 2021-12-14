İstanbul'a kar geliyor

İstanbul'da 20 Aralık Pazartesi günü karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde azalacağı ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına, iç ve batı kesimlerde de mevsim normalleri altına düşeceği bekleniyor.

Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre, sıcaklıkların azalmasıyla birlikte yarından itibaren bazı illerde kar yağışı görülecek. Kar yağışı, Perşembe gününden itibaren yurt genelinde etkili olacak. 20 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan uyarıya göre, yağışların, bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir ile gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce ve Zonguldak ve çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya'nın doğusundaki yağışların ise kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.