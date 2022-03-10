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İstanbul'a giriş çıkış yasaklandı mı son dakika? İstanbul'dan çıkışlar yasak mı? İstanbul'dan çıkış yasağı kalktı mı?

TIMETURK / YAŞAM / İstanbul'a giriş çıkış yasaklandı mı son dakika? İstanbul'dan çıkışlar yasak mı? İstanbul'dan çıkış yasağı kalktı mı?

İstanbul'a giriş çıkış yasaklandı mı son dakika? İstanbul'dan çıkışlar yasak mı? İstanbul'dan çıkış yasağı kalktı mı?

İstanbul'a giriş çıkış yasaklandı mı son dakika? Valilikten yapılan açıklamaya göre İstanbul'a giriş ve çıkışlar yasaklandı. Kar yağışlarının etkili olduğu Avrupa yakasında kar kalınlığı 7 santimetreyi aştı. Peki ama tır, kamyon ve otomobillerin girişleri yasak mı? İstanbul'a giriş çıkış yasak mı? İşte merak edilen İstanbul yol durumu...

2 Saat Önce
2022-03-10 12:13:52
İstanbul'a giriş çıkış yasaklandı mı son dakika? İstanbul'dan çıkışlar yasak mı? İstanbul'dan çıkış yasağı kalktı mı?

Valilikten yapılan açıklamaya göre İstanbul'a giriş ve çıkışlar yasaklandı. Kar yağışlarının etkili olduğu Avrupa yakasında kar kalınlığı 7 santimetreyi aştı. Peki ama tır, kamyon ve otomobillerin girişleri yasak mı? İstanbul'a giriş çıkış yasak mı? İşte merak edilen İstanbul yol durumu...

İstanbul'a giriş çıkış yasaklandı mı son dakika?

Valilikten yapılan açıklama sonrası beklenen kar yağışı nedeniyle saat 04.00'ten itibaren TIR ve kamyonların kente girişine izin verilmeyeceği belirtilmişti. Hazırlıksız yakalanan binlerce araç sahibi yeni bir haber verilmesi için bekliyordu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün resmi Twitter hesabından, "Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir" açıklamasında bulundu.

İstanbul'dan çıkış yasağı kalktı mı?

Yapılan açıklamalara göre İstanbul'a giriş ve çıkışlar yasaklandı. Kısa süreliğine, tır ve kamyonların kontrollü şekilde alındığı İstanbul'da giriş ve çıkışların ne zaman kesin olarak açılacağı belli değil. Açıklama geldikten sonra haber sitemizden detayları öğrenebilirsiniz. .

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