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Isparta'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Isparta'nın Atabey ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cenazesi, incelemelerin ardından Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

3 Saat Önce
2022-06-06 15:15:41
Isparta'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bayram Korkmaz'ın (57) kullandığı 32 NB 528 plakalı otomobil, Isparta-Atabey kara yolunda kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Korkmaz'ın cenazesi, incelemelerin ardından Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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