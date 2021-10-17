Ispanak zehirlenmesi tekrar mı ortaya çıktı? 6 kişi yoğun bakımda

Giresun'da aynı yerde çalışan 6 kişi, zehirlenme bulguları nedeniyle kaldırıldıkları hastanelerde yoğun bakıma alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, hastaların atropin zehirlenmesi benzeri bulgularla hastaneye başvurdukları belirlendi. Atropin maddesinin ıspanakla sık bir şekilde karıştırılan güzelavrat otu gibi bitkilerin içerisinden elde edilen sinir sistemini etkileyen, kuvvetli bir zehir olduğu biliniyor.

"TEDAVİLERİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, "Ayrıntılı muayene sonucu bu kişilerin aynı işletmede çalıştıkları ve atropin zehirlenmesi benzeri bulgularla hastaneye başvurdukları belirlendi. Takip ve tedavilerine acil olarak başlanan vatandaşlarımızın nasıl zehirlendikleri ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatılmış olup tedavileri yoğun bakımda devam etmektedir. Yemek kaynaklı bir zehirlenme olması ihtimali dahilinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte analizlerimiz devam etmektedir" denildi.

ATROPİN ZEHİRLENMESİ NEDİR?

Güzelavrat otu gibi bitkilerin içerisinden elde edilen atropin maddesi; renksiz, ipek görünüşlü, kokusuz, acımtırak, iğneler şeklinde kristalleşen, 108°C'ta ergiyen bir katıdır. Soğuk suda az, alkol, kloroform ve amil alkolde çok çözünür. Parasempatik sinir sistemini etkileyen, kuvvetli bir zehirdir. Uzmanlar, "Zehirlenmelere ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu yapılan analizlerle ortaya çıktığı görülmüştür. İl Müdürlüğümüze ulaşan tüm ihbarlar değerlendirilmekte, konuyla ilgili değişik ilçelerimizden sağlık kuruluşlarına başvuranların ıspanak satın aldıkları işletmeler, resmi kontrole tabi tutulmakta, numune alınmakta ve alınan numuneler laboratuvarlara gönderilmektedir. Halkımızın tüketecekleri tüm gıdaları olduğu gibi, yeşil sebzeleri de dikkatlice kontrol ederek, yabancı otları ayırt etmeli ve çok iyi şekilde temizledikten sonra tüketmeleri gerekmektedir" uyarısında bulunuyorlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.