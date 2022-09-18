İsmail Ege Şaşmaz Kimdir, Nerelidir? İsmail Ege Şaşmaz Yer Aldığı Projeler Neler?

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İsmail Ege Şaşmaz Kim?

Türk oyuncu İsmail Ege Şaşmaz 25 Kasım 1993 Manisa'da doğdu. İsmail Ege Şaşmaz 1.83 boyunda, 74 kilo ve burcu yaydır. İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda Acil Servis isimli oyun ile yaşadı. Şaşmaz Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Televizyonda ilk oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı. Şaşmaz, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti. 2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgâr adlı karakteri canlandırdı. 2016 yılında FOX'ta yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Oyunculuğu ile büyük bir hayran kitlesi toplayan İsmail Ege Şaşmaz birçok dizi ve filmde yer aldı. Şaşmaz, 2021 Yılında Hande Ünal ile dünyevine girdi. İsmail Ege Şaşmaz'ın erkek kardeşi Ataç Şaşmaz'da kendisi gibi oyuncudur.

İsmail Ege Şaşmaz Yer Aldığı Dizi ve Filmler Neler?

Filmografi

Televizyon;

Yıl Yapım Rol Notlar 2013-2014 Güneşi Beklerken Barış Başrol oyuncusu 2015 Günebakan Rüzgar Başrol oyuncusu Serçe Sarayı Tolga Yardımcı oyuncu 2016 Aşk Yalanı Sever Serdar Yardımcı oyuncu Aşk Laftan Anlamaz İbrahim Yardımcı oyuncu 2017 Lise Devriyesi Fırat Soyer Başrol oyuncusu 2018-2019 Mehmetçik Kut'ül Amare Mehmet Başrol oyuncusu 2020 Sen Çal Kapımı Kaan Karadağ Yardımcı oyuncu 2020-2021 Uyanış: Büyük Selçuklu Faysal Yardımcı oyuncu 2021 Saklı Kemal Yardımcı oyuncu 2021-2022 Elkızı Harun Karasu Başrol oyuncusu

Sinema;

Yıl Yapım Rol Notlar 2022 Barış Akarsu "Merhaba" Barış Akarsu Başrol oyuncusu Yakında Aile Tablosu Ozan Başrol oyuncusu

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