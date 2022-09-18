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İsmail Ege Şaşmaz Kimdir, Nerelidir? İsmail Ege Şaşmaz Yer Aldığı Projeler Neler?

İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz aslen nerelidir? İsmail Ege Şaşmaz evli mi? Aytaç Şaşmaz, İsmail Ege Şaşmaz kardeş mi? İsmail Ege Şaşmaz kaç boyu? İsmail Ege Şaşmaz burcu ne? Türk oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, Güneşi Beklerken, Mehmetçik Kut'ül Amare, El Kızı ve Anadolu Rock'ın Sürmeli Çocuğu Barış Akarsu'nun hayatını anlatan filmde Barış Akarsu rolünü canlandıracak. İsmail Ege Şaşmaz hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte detaylar...

5 Saat Önce
2022-09-18 10:09:53
İsmail Ege Şaşmaz Kimdir, Nerelidir? İsmail Ege Şaşmaz Yer Aldığı Projeler Neler?

İsmail Ege Şaşmaz Kim?

Türk oyuncu İsmail Ege Şaşmaz 25 Kasım 1993 Manisa'da doğdu. İsmail Ege Şaşmaz 1.83 boyunda, 74 kilo ve burcu yaydır. İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda Acil Servis isimli oyun ile yaşadı. Şaşmaz Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Televizyonda ilk oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı. Şaşmaz, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti. 2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgâr adlı karakteri canlandırdı. 2016 yılında FOX'ta yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Oyunculuğu ile büyük bir hayran kitlesi toplayan İsmail Ege Şaşmaz birçok dizi ve filmde yer aldı. Şaşmaz, 2021 Yılında Hande Ünal ile dünyevine girdi. İsmail Ege Şaşmaz'ın erkek kardeşi Ataç Şaşmaz'da kendisi gibi oyuncudur.

İsmail Ege Şaşmaz Yer Aldığı Dizi ve Filmler Neler?

Filmografi

Televizyon;

Yıl

Yapım

Rol

Notlar

2013-2014

Güneşi Beklerken

Barış

Başrol oyuncusu

2015

Günebakan

Rüzgar

Başrol oyuncusu

Serçe Sarayı

Tolga

Yardımcı oyuncu

2016

Aşk Yalanı Sever

Serdar

Yardımcı oyuncu

Aşk Laftan Anlamaz

İbrahim

Yardımcı oyuncu

2017

Lise Devriyesi

Fırat Soyer

Başrol oyuncusu

2018-2019

Mehmetçik Kut'ül Amare

Mehmet

Başrol oyuncusu

2020

Sen Çal Kapımı

Kaan Karadağ

Yardımcı oyuncu

2020-2021

Uyanış: Büyük Selçuklu

Faysal

Yardımcı oyuncu

2021

Saklı

Kemal

Yardımcı oyuncu

2021-2022

Elkızı

Harun Karasu

Başrol oyuncusu

Sinema;

Yıl

Yapım

Rol

Notlar

2022

Barış Akarsu "Merhaba"

Barış Akarsu

Başrol oyuncusu

Yakında

Aile Tablosu

Ozan

Başrol oyuncusu

.

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