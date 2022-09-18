İsmail Ege Şaşmaz Kimdir, Nerelidir? İsmail Ege Şaşmaz Yer Aldığı Projeler Neler?
İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz aslen nerelidir? İsmail Ege Şaşmaz evli mi? Aytaç Şaşmaz, İsmail Ege Şaşmaz kardeş mi? İsmail Ege Şaşmaz kaç boyu? İsmail Ege Şaşmaz burcu ne? Türk oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, Güneşi Beklerken, Mehmetçik Kut'ül Amare, El Kızı ve Anadolu Rock'ın Sürmeli Çocuğu Barış Akarsu'nun hayatını anlatan filmde Barış Akarsu rolünü canlandıracak. İsmail Ege Şaşmaz hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte detaylar...
2022-09-18 10:09:53
İsmail Ege Şaşmaz Kim?
Türk oyuncu İsmail Ege Şaşmaz 25 Kasım 1993 Manisa'da doğdu. İsmail Ege Şaşmaz 1.83 boyunda, 74 kilo ve burcu yaydır. İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda Acil Servis isimli oyun ile yaşadı. Şaşmaz Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Televizyonda ilk oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı. Şaşmaz, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti. 2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgâr adlı karakteri canlandırdı. 2016 yılında FOX'ta yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Oyunculuğu ile büyük bir hayran kitlesi toplayan İsmail Ege Şaşmaz birçok dizi ve filmde yer aldı. Şaşmaz, 2021 Yılında Hande Ünal ile dünyevine girdi. İsmail Ege Şaşmaz'ın erkek kardeşi Ataç Şaşmaz'da kendisi gibi oyuncudur.
İsmail Ege Şaşmaz Yer Aldığı Dizi ve Filmler Neler?
Filmografi
Televizyon;
|
Yıl
|
Yapım
|
Rol
|
Notlar
|
2013-2014
|
Güneşi Beklerken
|
Barış
|
Başrol oyuncusu
|
2015
|
Günebakan
|
Rüzgar
|
Başrol oyuncusu
|
|
Serçe Sarayı
|
Tolga
|
Yardımcı oyuncu
|
2016
|
Aşk Yalanı Sever
|
Serdar
|
Yardımcı oyuncu
|
|
Aşk Laftan Anlamaz
|
İbrahim
|
Yardımcı oyuncu
|
2017
|
Lise Devriyesi
|
Fırat Soyer
|
Başrol oyuncusu
|
2018-2019
|
Mehmetçik Kut'ül Amare
|
Mehmet
|
Başrol oyuncusu
|
2020
|
Sen Çal Kapımı
|
Kaan Karadağ
|
Yardımcı oyuncu
|
2020-2021
|
Uyanış: Büyük Selçuklu
|
Faysal
|
Yardımcı oyuncu
|
2021
|
Saklı
|
Kemal
|
Yardımcı oyuncu
|
2021-2022
|
Elkızı
|
Harun Karasu
|
Başrol oyuncusu
Sinema;
|
Yıl
|
Yapım
|
Rol
|
Notlar
|
2022
|
Barış Akarsu "Merhaba"
|
Barış Akarsu
|
Başrol oyuncusu
|
Yakında
|
Aile Tablosu
|
Ozan
|
Başrol oyuncusu
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