İsmail Cem İyitoğlu “Ormanlarımızı Koruma Konusunda Bilinçlenmeliyiz”

Her şeyin başının eğitim olduğunu dile getiren İsmail Cem İyitoğlu, “Ne kadar çok insanı orman yangınları konusunda eğitebilir ve bilinçlendirebilirsek bu konuda alacağımız mesafe o oranda hızlı olur. Her şeyden önce insanlarımıza doğaya rastgele çöp, izmarit vb. atmaması konusunda ciddi bir eğitim verilerek insanlarımız bilinçlendirilmeli. İnsanlarımız öğrencilik yıllarından itibaren bilinçlendirilmeli ve orman yangınlarını engelleme konusunda ince ince işlenmeli.” dedi.

İsmail Cem İyitoğlu, 1992 yılında dünyaya gözlerini açmış endüstri mühendisi genç bir girişimcidir. Çocukluğundan bu güne yangın güvenliği alanında her türlü bilgi ve tecrübeyi edinmiş birisi olarak 2016 yılından itibaren Atak Yangın Şirketlerinin sahibi ve CEO'su olarak görev yapmaktadır. Başında bulunduğu Atak Yangın Şirketleri 1996 yılından beri yangın güvenli sektöründe gerek devletin gerekse özel sektörün her türlü projesine çeşitli ürünler ve hizmetler sağlamaktadır. Atak Yangın Şirketleri bu gün faaliyetlerini hem İstanbul hem de Londra şubelerinden yürütmektedir. Son günlerde çıkan orman yangınları üzerine açıklamalarda bulunan İsmail Cem İyitoğlu, “Son günlerde çıkan orman yangınlarından ötürü üzgünüz. Orman yangınlarına karşı mücadelemiz hala devam etse de içerisinde bulunduğumuz bu acı durum gelecek için bizlere büyük bir ders olmuştur. Bundan sonra olması muhtemel orman yangınlarını önlemek için neler yapabiliriz? Bunları konuşmamız ve planlamamız gerekir.” dedi.

Ülkemizde yangın riskinin bulunduğu pek çok ormanlık alan bulunduğunu da dile getiren İsmail Cem İyitoğlu, “Ormanlık alanlarımızdan uygun koşulları sağlayan yerlerin, tabiat parkı, ulusal park gibi koruma alanlarına dönüştürülmesi orman yangınlarının azaltılması adına önemli bir adım olabilir. Çünkü bu gibi koruma altındaki yerlerde insanların faaliyetleri belirli kurallar dâhilinde gerçekleştirildiğinden orman yangınlarının denetim altına alınmasını kolaylaştırır.” dedi.

Ormanları kasten yakan ya da zarar verenlere karşı caydırıcı cezaların yanında önleyici tedbirlerin de alınması gerektiğini ifade eden İsmail Cem İyitoğlu, “Orman yangınları ile mücadele edebilmek amacı ile öncelikle, yangın riskinin çok fazla bulunduğu ormanlık alanlar tespit edilip bu alanlarda yağış, sıcaklık, bağıl nem, rüzgâr gibi değişiklik gösteren iklim elemanları devamlı surette izlenmeli ve özellikle yangına müsait zamanlarda çok daha dikkatli olunmalıdır.” dedi.

Yangına müdahalede bulunacak ekiplerin gerek eğitimlerinin gerekse teçhizatlarının tam ve yeterli miktarda olmasının önemine de değinen İsmail Cem İyitoğlu, “Bilhassa yangın riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşlara, yangınlar konusunda eğitici ve uyarıcı bilgiler verilmelidir.” dedi. İsmail Cem İyitoğlu, yangınların erkenden saptanması ve büyümeden kontrol altına alınabilmesi için yangın riski bulunan alanlara gerek sabit gerekse gezici gözetleme kulelerinin yerleştirilmesinin yanında drone, insansız hava aracı gibi teknolojik araç gereçlerden de faydalanılması gerektiğini söyledi.

İsmail Cem İyitoğlu, “Çıkan yangınların bir an önce söndürülebilmesi için riskli alanlara acil müdahale birimlerinin yerleştirilmesi gereklidir. Bu birimlerin yangın sezonu dışında da eğitimlerine devam etmeleri olası bir yangında pek çok faydalar sağlayabilir” dedi. İsmail Cem İyitoğlu, sözlerini, “Yangın emniyet yollarının açılması, yangına müdahale edecek helikopterler için göletler oluşturulması, orman yangınlarına erken müdahalede önem arz eden 177 Orman Yangın İhbar Hattı'nın herkes tarafından bilinmesi de orman yangınlarını kontrol altına almak açısından önem taşımaktadır.” şeklindeki ifadeleri ile tamamladı.

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