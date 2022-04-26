İslam Memiş'in acı günü!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından babasının vefat ettiğini duyurdu.
2022-04-26 17:09:51
Yaklaşık 1 aydır hastanede tedavi gören Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in babası Mehmet Ali Memiş Hakk'ın rahmetine kavuştu. İslam Memiş, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Çoklu organ yetmezliği dolayısıyla 88 yaşında vefat eden Mehmet Ali Memiş, çarşamba günü (27 Nisan 2022) Ordu'nun Perşembe ilçesi Kutluca köyünde kılınacak cenaze namazı ile ebedi aleme uğurlanacak. .
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