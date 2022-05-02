DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Burak Sergen: Her şeye karşı çıkmak muhaliflik değil
Adı Sevgi 8.bölüm izle Atv | Adı Sevgi yeni bölüm (8.bölüm) tek parça full Hd izle | Adı Sevgi yayınlandı mı?
Kayısı çekirdeği ihracatından 5,2 milyon dolarlık gelir
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
3600 ek gösterge düzenlemesinde gözler 10 Mayıs'taki toplantıda
Yargı 31. bölüm izle | Yargı son bölüm ne zaman? Yargı 31.bölüm neden yok?
Akar: Yunanistan inatla provokatif eylemlerini sürdürüyor
İslam Memiş yatırımcıları uyardı: Mayıs-Temmuz aralığını oldukça riskli görüyorum
Kantaron yağı neye faydası var? Sarı ve kırmızı kantaron nedir ne işe yarar? Kantaron çayı ne işe yarar?
İspanya'da telefon dinleme skandalı
İslam'ı seçen Japon Akademisyen: Allah'ın dilemediği hiçbir şey gerçekleşmez
Akşener'den İstanbul ve Ankara örneği
Bakan Özer'den 'Köy yaşam merkezleri' açıklaması
Ukrayna: Son 24 saatte 300 Rus askeri daha öldürüldü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bayram mesajı

TIMETURK / YAŞAM / İslam'ı seçen Japon Akademisyen: Allah'ın dilemediği hiçbir şey gerçekleşmez

İslam'ı seçen Japon Akademisyen: Allah'ın dilemediği hiçbir şey gerçekleşmez

Japonya’da aldığı din eğitimi sırasında İslamiyet ile tanışan Japon akademisyen Ali Hiroaki Kawanishi, İslam’ın tanıtımına katkıda bulunmak istiyor. Kawanishi, 'ilginç' olarak değerlendirdi Müslüman olma hikâyesini anlattı.

2 Saat Önce
2022-05-02 12:08:40
İslam'ı seçen Japon Akademisyen: Allah'ın dilemediği hiçbir şey gerçekleşmez

Doshisha Üniversitesi Hristiyan İlahiyatı bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Kawanishi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslüman olduktan sonra Almanya'da kelam alanında doktora çalışması yaptığını belirterek, “Hristiyanlık okurken İslamiyet, Yahudilik gibi farklı dinlerde asgari bilgiler de vermek için fakültede dersler veriliyordu. Ben de bu derslere katıldım. Benim bildiğim İslam'dan bambaşka şeyleri burada öğrendim.” dedi.

Müslüman olma hikayesini "ilginç" olarak değerlendiren Kawanishi, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"ALLAH'IN DİLEMEDİĞİ HİÇBİR ŞEY GERÇEKLEŞMEZ"

"İslam'ı öğrenirken fakültedeki dersler bir yere kadar yardımcı oldu. Hristiyanlık da ruhuma hitap etmiyordu. Tabiri caizse tarifsiz bir duygu içerisindeydim. Bir gün uyandım ve Müslüman olmaya karar verdim. O gün hiç tereddütsüz kimseye de danışmadan camiye gittim Müslüman oldum. Gerçek anlamda Allah'ın dilemediği hiçbir şey gerçekleşmez. 'Müslümanlık bana nasip oldu' diyebilirim."

japon-2

İSTANBUL'DA EĞİTİM GÖRDÜ

Ali Hiroaki Kawanishi, Müslüman olmasının ardından, 2015'te İbn Haldun Üniversitesi'nde Medeniyet Araştırmaları programında yüksek lisans eğitimine başladığını ve İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı'nda (İSAR) İslami ilimlerle ilgili eğitim gördüğünü söyledi.

Doktora eğitimini Almanya Tübingen Üniversitesi'nde kelam alanında sürdüren Kawanishi, Müslüman olduktan sonra alışkanlıklarının çok değişmediğini ancak daha sağlıklı yaşadığını kaydetti.

Kawanishi, kelam ilminin insanlara hitap eden çok güçlü bir silah olduğunu vurguladı.

Japonya'da İslam ilahiyatı çalışmak istediğini dile getiren Kawanishi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YARIN OLA HAYROLA"

"Bu açıdan kelam ilmine hakim olma gerekliliğini duydum. İllaki akademisyen olacağım diye bu yolda değilim. Bir Japon olarak Japonya'da ve Avrupa'da İslam ilahiyatı alanında çalışan birisini duymadım. Bu durum benim için çok özel. Bunun tadını çıkarıyorum. Bendeki bakış açısı bana zenginlik katıyor. Allah bana ne sunsa ben razıyım. İleride Japonya'da İslam'ın tanıtımına katkıda bulunup bir kişiyi bile mutlu etsem, ben bundan çok mutlu olurum. Yarın ola hayrola diyerek yaşıyorum."

Türk yemeklerini çok sevdiğini söyleyen Kawanishi, Türkçeyi öğrenme serüvenin de eğitici olduğunu, Türkçe ifadelerdeki inceliğin çok etkileyici olduğunu dile getirdi.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş