İSKİ su kesintisi 23 Ağustos | Çırçır Mahallesi, Alibeyköy sular ne zaman gelecek? Kadıköy Sahrayıcedit, Merdivenköy, Kozyatağı sular saat kaçta gelecek? Arıza ve bakım nedeniyle İstanbul'un çeşitli ilçe ve mahallerinde su kesintileri yaşanabiliyor. Kesintiler genellikle saatler içinde giderilirken bazı durumlarda da su kesintisi uzun sürmektedir. İstanbul'da 23 Ağustos'ta Eyüp Çırçır, Alibeyköy mahallesinde ayrıca Kadıköy'ün Sahrayıcedit Mahallesi, Merdivenköy Mahallesi ve Kozyatağı Mahallesi'nde su kesintisi yaşandı. İşte suların geleceği saat...

İSKİ su kesintisi 23 Ağustos | Çırçır Mahallesi, Alibeyköy sular ne zaman gelecek? Kadıköy Sahrayıcedit, Merdivenköy, Kozyatağı sular saat kaçta gelecek? Arıza ve bakım nedeniyle İstanbul'un çeşitli ilçe ve mahallerinde su kesintileri yaşanabiliyor. Kesintiler genellikle saatler içinde giderilirken bazı durumlarda da su kesintisi uzun sürmektedir. İstanbul'da 23 Ağustos'ta Eyüp Çırçır, Alibeyköy mahallesinde ayrıca Kadıköy'ün Sahrayıcedit Mahallesi, Merdivenköy Mahallesi ve Kozyatağı Mahallesi'nde su kesintisi yaşandı. İşte suların geleceği saat...

İSKİ su kesintisi 23 Ağustos

İSKİ'den yapılan duyuruya göre 23 Ağustos'ta İstanbul'un pek çok ilçe ve mahallesinde arıza ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle sular kesildi. Sular Eyüpsultan ve Kadıköy'de bazı mahallelerde kesildi.

Çırçır Mahallesi, Alibeyköy sular ne zaman gelecek?

Etkilenen Mahalleler : Alibeyköy Mah, Çırçır Mahallesi

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.08.2022 14:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kadıköy Sahrayıcedit, Merdivenköy, Kozyatağı sular saat kaçta gelecek?

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Sahrayıcedit Mah,Merdivenköy Mah,Kozyatağı Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.08.2022 14:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bayrampaşa'da sular ne zaman gelecek?

İlçe : Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler : Muratpaşa Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.08.2022 14:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2022 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ nedir?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 1981 yılında, 2560 sayılı İSKİ Kanunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak kurulmuş, bağımsız bütçeli bir kamu kurumudur. Kuruluşun amacı, İstanbul'a içme suyu temin etmek, atık suları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak, su havzalarını korumak ve dereleri ıslah etmektir. .