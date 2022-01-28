DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Trendyol işçilerinin zaferi örnek oldu! Hepsijet, Sürat Kargo ve Aras Kargo'da da düşük zam eylemi
Türkiye'de ekonomiye duyulan güven arttı
Çilek Havuz; İlham Veren Projelere İmza Atıldı
Maltepe Kenan Evren Kışlası nerede? İstanbul Maltepe Evren Kışlası'na nasıl gidilir?
ÖSYM Başkanı Aygün'den sınav verileriyle ilgili açıklama
Yeni Zelanda'da pozitiflere 14, temaslılara 24 gün karantina
Bitcoin neden 40.000 doların altına düştü? İşte sebepleri
Nermin Celep kimdir? Nermin Celep vahşice katledildi
Altın fiyatlarında son durum! Gram altında düşüş sürüyor mu?
Melikgazi Belediyesi Dayanışma ve Dostluk Turnuvası başladı
İşitme engellilerle iletişim için Türk İşaret Dili Kursu açılacak
Rusya'dan son dakika Ukrayna açıklaması: Savaş olmayacak
TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi | TOKİ Adapazarı Korucuk kazananlar listesi
McGurk: Esed ile ilişkileri asla normalleştirmeyeceğiz
POMEM sınav ücreti ne kadar ve ne zaman bitiyor 2022?

TIMETURK / YAŞAM / İşitme engellilerle iletişim için Türk İşaret Dili Kursu açılacak

İşitme engellilerle iletişim için Türk İşaret Dili Kursu açılacak

Melikgazi Belediyesi olarak çok farklı branşlardameslek ve sanat edindirme kursları düzenlediklerini ifade eden Melikgazi Belediye Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yoğun talep olan Türk İşaret Dili Kursunu da açacaklarını bunun için kayıtlara başlandığını söyledi.

1 Saat Önce
2022-01-28 11:29:06
İşitme engellilerle iletişim için Türk İşaret Dili Kursu açılacak

Büyük ilgi gören Türk İşaret Dili kursları ile iletişim daha kolay sağlanabileceğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Türk işaret dili kursu ile Belediyemiz adeta bu konuda merkez oldu. Sözcüklerin anlam karşılıkları değil de kavramların işaret dilindeki karşılıklarının öğretildiği bu kurslarımız aynı zamanda eğitime de katkı sağlamaktadır. Ellerin ve parmakların aldığı biçimler ve hareketlerin yönü anlatılarak işaret dili öğretiminde kolaylık sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca her kelime için resim ve el biçimi de ayrıca verilmektedir. İşitme engelli vatandaşlarımızı bilgilendirecek, öğrencilerimize destek olacağız. İşitme engelli vatandaşların kısmen de olsa ihtiyaçlarına cevap verileceğine inanıyorum. İşitme engelli kişilerle iletişim kurmayı sağlayarak el hareketleri ve yüz mimiklerinden oluşan Türk İşaret Dili temel düzeyde öğretilecek." dedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş