İsim soyisim nasıl değiştirilir? Ad değiştirme nasıl olur? Soyadını değiştirmek isteyenler nereye başvurur?

Adından ve soyadından rahatsız olup değiştirmek isteyen vatandaşlar ad-soyad değiştirme yöntemini araştırıyorlar. Peki kimlikteki isim nasıl değiştirilir? Soyadını değiştirmek isteyen ne yapmalı? Ad-soyad değiştirmek için nereye başvurulur? İşte ad-soyad değiştirme hakkında detaylar…

Adını beğenmeyenler, soyadını uygun bulanlar ve daha nice sebeplerle kimlikteki isim ve soyismini değiştirmek isteyen vatandaşlar var. Bu kişiler ad-soyad nasıl değiştirilir merak ediyorlar. İşte isim-soyisim değiştirme yöntemi…

Ad-soyad değiştirme

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-devlet aracılığıyla da yapılabileceğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.

İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi.

Türkiye'de en çok kullanılan isimler

Türkiye'de en fazla nüfus yoğunluğu olan Marmara Bölgesi'nde dünyaya gelen 305.096 bebek içerisinde erkeklerde Ömer Asaf, Eymen, Alparslan; kız bebeklerde ise Zeynep, Defne, Asel isimleri tercih edildi.

En az bebeğin dünyaya geldiği Karadeniz Bölgesi'nde ise 78.257 bebeğin içerisinde erkeklerde Alparslan, Ömer Asaf, Eymen; kız bebeklerde ise Zeynep, Defne, Asel ilk sırada yer aldı.

İç Anadolu Bölgesi'nde 157.307 bebeğin içerisinde en çok erkeklere Yusuf, Ömer Asaf, Eymen; kız bebeklerde ise Zeynep, Elif, Defne isimleri verildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise 193.401 bebek dünyaya gelirken, diğer bölgelerde tercih edilen Yusuf, Miraç, Elif ve Zeynep ortak isimlerin yanı sıra erkek bebeklerde Muhammed, kız bebeklerde ise Ecrin ismi en çok kullanılan isimler arasına girdi.

Ege Bölgesi'nde dünyaya gelen 112.030 bebeğin içerisinde erkeklerde Eymen, Miraç, Kerem; kız bebeklerde ise İç Anadolu Bölgesi'nde olduğu gibi Zeynep, Defne, Elif isimleri yine ilk sırada yer aldı.

Akdeniz Bölgesi'nde 143.877 bebeğin içerisinde erkeklerde Yusuf, Eymen, Mustafa; kız bebeklerde ise Zeynep, Asel, Elif isimleri tercih edilirken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise 100.679 bebeğin içerisinde en çok kullanılan Yusuf, Miraç, Zeynep ve Elif isimlerinin yanında Miran ve Azra isimlerinin de yaygın olarak kullanıldığı belirlendi.

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