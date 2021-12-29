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TIMETURK / YAŞAM / İşçinin sırtına saplanan testereyi itfaiye kesti

İşçinin sırtına saplanan testereyi itfaiye kesti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir işçinin, çalıştığı inşaatta sırtına saplanan testere bıçağı, hastanede itfaiye ekiplerince kesildi.

36 Dakika Önce
2021-12-29 00:52:21
İşçinin sırtına saplanan testereyi itfaiye kesti

Marangoz olarak çalıştığı inşatta Hasan Akyol'un sırtına testere bıçağı saplandı.

Kendi imkanlarıyla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine giden Akyol'a burada ilk müdahale yapıldı.

Sağlık personeli, Akyol'un sırtındaki testerenin çıkarılması için itfaiye ekibinden yardım istedi.

Ekip, spiral makinesiyle Akyol'un vücudunun dışında kalan testerenin bir kısmını kesti.

Daha sonra ameliyata alınan Akyol'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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