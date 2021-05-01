İşçi Bayramı'nı kim nasıl kutluyor?

Almanya’da 1 Mayıs resmi tatil olarak yıllardan beri kutlanıyor. Azerbaycan'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle herhangi bir kutlama yapılmıyor. Kolombiya'da da İşçi Bayramı, sendikalar tarafından mitingler ve gösterilerle kutlanıyor.

1 Mayıs İşçi Bayramı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de farklı etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

İşte dünya'dan İşçi Bayramı manzaraları:

Arjantin'de bayram

1 Mayıs, Arjantin'in resmi tatilleri arasında. İşçi Bayramı, Arjantin'de ilk kez 1890'da sosyalistlerin liderliğindeki sendikalar tarafından başkent Buenos Aires ve diğer büyük kentlerde düzenlediği törenlerle kutlanmaya başlandı. 1930'da dönemin devlet başkanı Hipolito Yrigoyen tarafından resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs, 1946-1955 yılları arasında iktidardaki Juan D. Peron'un işçi kökenli hükümeti sırasında ülke genelinde kutlanan bayram haline geldi.

Bolivya'da gösteri

1 Mayıs, Bolivya'da da resmi tatil olarak kutlanıyor. Ülkedeki tüm işçiler, gösterilere katılıyor.

Brezilya'da sendikal eylemler

1 Mayıs'ın resmi tatil ilan edildiği Brezilya'da sendikalar, İşçi Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutluyor. Yeni asgari ücret ve mesleklere göre maaşlar da geleneksel olarak İşçi Bayramı'nda belirleniyor.

Şili pikniklerle kutluyor

Eski Devlet Başkanı Carlos Ibanez del Campo, 1931'de işçilerin itibarını yüceltmek için 1 Mayıs'ı resmi tatil ilan etti. Şili'de 1 Mayıs'ta tüm dükkanlar, işyerleri ve okullar kapanıyor. Merkezi Sendikalar Birliği'nde temsil edilen sendikalar, İşçi Bayramı'nı sabah mitingler düzenleyerek, öğleden sonra da kutlamalar ve pikniklerle kutluyor. Önde gelen siyasi partiler, 1 Mayıs'ta işçi haklarıyla ilgili konuların ele alındığı toplantılar düzenliyor.

Miting ve gösteri ön planda

Kolombiya'da da İşçi Bayramı, sendikalar tarafından mitingler ve gösterilerle kutlanıyor.

Peru da 1 Mayıs'a resmi tatil olarak kutlayan ülkeler arasında yer alıyor.

Venezuela, 1936'dan bu yana 1 Mayıs'ı resmi tatil olarak kutluyor. İşçi Bayramı, 1938-1945 yılları arasında dönemin Devlet Başkanı Eleazar Lopez Contreras'ın emriyle 24 Temmuz'da kutlandı. 1941'de iktidara gelen Devlet Başkanı Isaias Medina Angarita, İşçi Bayramı kutlamalarını 1945'te yeniden 1 Mayıs tarihine aldı.

ABD'de sosyal haklar günü

ABD'de diğer ülkelerder farklı olarak Emek Bayramı (Labor Day) her Eylül ayının ilk Pazartesi günü, işçilerin ekonomik ve sosyal hakları dolayısıyla kutlanan bayramdır.

Emekçilere saygı kapsamında 1894 yılında ABD Kongresi'nden çıkan bir kanunla resmiyete kavuşan Emek Günü, her yıl eylül ayının ilk pazartesi günü bütün eyaletleri kapsayan federal bir bayram olarak kutlanıyor. Ancak, 1 Mayıs dolayısıyla başta Newyork olmak üzere ülkenin değişik kentlerinde sendikalar ve çeşitli gruplar tarafından etkinlikler düzenleniyor.

Çin için gezi

Çin'de 1 Mayıs'a özel etkinlik, kutlama ya da yürüyüş yapılmazken, ülkede halk, işçi bayramını uzun milli tatilllerden biri olması nedeniyle şehir ya da yurtdışına gezmeye giderek geçiriyor.

Başta başkent Pekin'deki Çin seddi ve yasak şehir gibi turistik ve tarihi yerlere ilgininin yoğun olması beklenirken, Şanghay kentinde de şehrin silüeti olarak bilinen Huangpu nehri kıyısındaki sahil şeridi Vaytan, insan akınına uğruyor.

Almanya'da Sol aktivite

Almanya'da 1 Mayıs resmi tatil olarak yıllardan beri kutlanıyor. Ülkedeki 1 Mayıs gösterilerine sendikalar, sosyal demokrat ve sol görüşlü partiler, solcu gruplar öncülük ediyor.

Almanya'daki eyalet sisteminden dolayı hemen hemen her eyalette kutlamalar organize ediliyor. Almanya Sendikalar Birliği (DGB) merkezi kutlamayı bu yıl Bremen kentinde yapacak. Berlin'de de sendikalar, siyasi partiler ve bazı gruplar Brandenburg Kapısı önünde gösteri yaparken, ayrıca 2003 yılından bu yana geleneksel olarak 1 Mayıs'ta "Myfest" kutlaması düzenleniyor.

Belçika'da bandolu coşku

1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Belçika'da ve Avrupa Birliği kurumlarında resmi tatil ilan ediliyor ve ülkenin hemen her kentinde kutlamalar yapılıyor. İşçi sendikalarının öncülüğündeki etkinliklerde konuşmalar yapılıyor, konserler düzenleniyor.Kutlamalarda bando takımları ve halk oyunları ekipleri de sahne alıyor.

Fransa'da gesteri yürüyüşü

Fransa'da 1 Mayıs her yıl ''işçi bayramı'' olarak kutlanıyor ve resmi tatil olarak ilan ediliyor. İşçi sendikaları, valilikten izin alarak gösteri yapıyor. Genelde gösteriler kent merkezinde, miting değil, bir gösteri yürüyüşü şeklinde gerçekleşiyor. Valiliğin verdiği izin sonrası polis gösteri yürüyüşünün gerçekleştiği parkurda gerekli güvenliği sağlıyor. İşçi sendikaları da, gösterilerin olaysız geçmesi için kendi görevlendirdiği kişilerle güvenliğin sağlanmasına yardımcı oluyor.

İngiltere'de Sivil toplum önde

1 Mayıs İşçi Bayramı, İngiltere'de 1880'den beri kutlanıyor. Kutlamalar dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi İngiltere'de de büyük bir coşkuyla geçiyor.İşçi Bayramını kutlamak için her yıl Londra'nın simgelerinden Trafalgar Meydanı'nda toplanan binlerce kamu ve özel sektör çalışanları, işçi sendikası üyeleri, toplum temsilcileri, öğrenciler ve emekliler birlik ve dayanışma teması çerçevesinde kutlama yapıyorlar. İşçi sendikaları temsilcileri konuşma yapıyor.

İspanya

İspanya'da ise 1 Mayıs diktatör Franco'nun ölümünden sonra, 1978 anayasası ile özgür şekilde kutlanmaya başladı.

Sendikalar her yıl olduğu gibi gösteri yapmak istedikleri kent merkezlerindeki güzergahları, saat ve diğer detayları bulundukları illerdeki hükümete bağlı kamu yönetimi kurumlarından talep ederek, izinlerini aldı.

İtalya bayram havasında



İtalya'da da İşçi Bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs, resmi tatil günlerinden biri. Ülkede, 1 Mayıs çeşitli kentlerde etkinliklerle kutlanıyor. Bu etkinlikler genellikle bir protesto yürüyüşünden ziyade konser gibi organizasyonlar şeklinde oluyor.İtalya'da tkinliklerin düzenlemesine sendikalar öncülük ediyor ve kutlamalar bayram havasında geçiyor.

Rusya'da herkes ayakta

1 Mayıs işçi bayramında en renkli ve coşkulu kutlamaların yapıldığı ülkelerin başında Rusya geliyor. Sovyetler Birliği döneminde ülkenin en önemli bayramlarından kabul edilen işçi bayramı geleneği, Rusya Federasyonu'nda sürdürülüyor. Her yıl binlerce işçinin katıldığı geçit törenleri ve kutlamalar, işçi sendikaları, dernekler ve sivil toplum kuruluşları tarafından destekleniyor.Rusya'nın işçi kesiminde uzun yıllardır büyük öneme sahip olan 1 Mayıs, imparatorluk döneminde de kutlandı. Yirminci yüzyılın başlarında dönemin siyasi karakterinin de etkisiyle simge haline dönüşen 1 Mayıs, Şubat Devrimi'nden sonra ilk kez açıkça kutlanmaya başlandı.Milyonlarca işçinin katıldığını 1 Mayıs kutlamaları, 1917 yılında Ekim Devrimi'nden sonra resmi bir statü kazandı. Sovyetler Birliği döneminde 1 Mayıs kutlamalarının adresi tarihi Kızıl Meydan'dı. 1992 yılında 1 Mayıs'ın adı, "İlkbahar ve emek" olarak değiştirildi. 1993 yılında 76 yıl aradan sonra Rusya'da 1 Mayıs gösterilerine ilk kez müdahale edildi. Olaylarda çok sayıda kişi yaralandı. 1 Mayıs'ta havalarında ısınmasıyla sokaklara sadece işçiler değil bugünün coçkuşunu yaşamak isteyenler herkes katılıyor.

Azerbaycan'da kutlanmıyor

Eski Sovyetler Birliği ülkelerinden Azerbaycan'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle herhangi bir kutlama yapılmıyor. Azerbaycan'da, bağımsızlığından kazınılmasından sonra, Sovyetler döneminin en önemli bayramlardan olan 1 Mayıs, resmi bayramlar listesinden çıkarıldı. Kuruluşların hiçbir etkinlik düzenlemediği ülkede, çok az sayıdaki bazı sol görüşlü gençlerin Bakü'deki İşçi Heykeli önünde toplanarak gösteri yapabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.