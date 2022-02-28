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İşaret Dili Tercümanı iş ilanı 2022 | Adalet Bakanlığı 12 işaret dili tercümanı alımı

TIMETURK / YAŞAM / İşaret Dili Tercümanı iş ilanı 2022 | Adalet Bakanlığı 12 işaret dili tercümanı alımı

İşaret Dili Tercümanı iş ilanı 2022 | Adalet Bakanlığı 12 işaret dili tercümanı alımı

İşaret Dili Tercümanı iş ilanı | Adalet Bakanlığı farklı branşlardan binlerce personel alımı yapacak. Bakanlığın yapacağı personel alımında işaret dili tercümanı için de kontenjan açıldı. Peki ama Adalet Bakanlığı kaç işaret dili tercümanı alımı yapacak? Başvuru şartları neler, hangi tarihte hangi şehirlerde alım yapılacak? İşte merak edilen işaret dili tercümanı alım detayları...

2 Saat Önce
2022-02-28 17:03:47
İşaret Dili Tercümanı iş ilanı 2022 | Adalet Bakanlığı 12 işaret dili tercümanı alımı

Adalet Bakanlığı farklı branşlardan binlerce personel alımı yapacak. Bakanlığın yapacağı personel alımında işaret dili tercümanı için de kontenjan açıldı. Peki ama Adalet Bakanlığı kaç işaret dili tercümanı alımı yapacak? Başvuru şartları neler, hangi tarihte hangi şehirlerde alım yapılacak? İşte merak edilen işaret dili tercümanı alım detayları...

Adalet Bakanlığı 12 işaret dili tercümanı alımı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, farklı branşlardan 12 bin 823 personel alımı yapılacağını duyuran bir ilan yayımladı. Sosyal medya hesabından da detay veren Bozdağ; Adalet Bakanlığı'na 12.823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022'de başlıyor. Adalet Bakanlığı'nda çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

Adliyelerde görev alacak olan işaret dili tercümanları için detaylı bilgiler 1 Mart tarihinden sonra açıklığa kavuşacak. Güncel bilgiler geldikten sonra detayaları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

adalet bakanlığı personel alımı_1

Adalet Bakanlığı işaret dili tercümanı alım şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı işaret dili tercümanlığı alımının şartları henüz açıklanmadı. Detaylı bilgi için takipte kalın.

Adalet Bakanlığı hangi illerde işaret dili tercümanı alımı yapacak?

İşaret dili tercümanı alımlarının hangi şehirllerde yapılacağı henüz belirtilmedi. Detaylı bilgiden sonra haberimiz güncellenecektir. .

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