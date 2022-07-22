İş yerinde bulduğu altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapı-market sahibi Hüseyin Sevinç, iş yerinde bulduğu, içerisinde altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti.

Olay, Cuma Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir yapı- markette meydana geldi. Market sahibi Hüseyin Sevinç, iş yerinde bulduğu çantayı açınca içerisinde 5 adet çeyrek altın, 3 adet Ata Lira ve 3 bin 280 TL nakit para olduğunu gördü. Sevinç, sahibine ulaşamadığı çantayı İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Zabıta ekipleri çantanın sahibi Tacil Sancak'a ulaşarak belediyeye davet etti. Çantasını teslim alan Sancak, iş yeri sahibi Sevinç'e teşekkür etti. DHA