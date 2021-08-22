İş yeri bilgisayarından beklentiniz nedir?

Dizüstü bilgisayarını yenilemek isteyenlerin oranı yüzde 63. Yeni bilgisayar için ortalama bütçe aralığı ise 6.285 lira

Türkiye genelinde 25 yaş üstü 1.576 çalışan ile görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada, tamamı dizüstü bilgisayar sahibi olan katılımcıların yüzde 95'i aktif olarak bilgisayar kullandığını belirtirken, yaş ortalaması 39,5 olarak dikkat çekiyor.

Çalışanlar arasında her 10 kişiden 7'si kullandıkları bilgisayarı 1 yıldan daha uzun süre önce satın aldıklarını belirtiyor. Araştırmada dikkat çeken bir diğer veri ise katılımcıların yüzde 18'inin bilgisayarının 5 seneden uzun söre önce satın alınmış olması.

Hangi seviye bilgisayarlar kullanılıyor?

Digital Report ve DORinsight iş birliğiyle yapılan “Türkiye'deki Çalışanların Dizüstü Bilgisayar Tercihleri” adlı araştırması ilginç sonuçlar ortaya koydu. Araştırmada en temel satın alma motivasyonu iş olurken, iş bilgisayarı denildiğinde ilk akla gelen marka %23 ile HP oldu. Bunu %19 ile Lenovo ve %13 ile Apple izledi. Buna karşın, katılımcıların en çok kullandığı bilgisayar markası ise %20 ile Lenovo olarak dikkat çekti. Bunu ise %20 ile HP ve %14 ile Asus izledi.

Çalışanların dizüstü bilgisayarlarını satın alma fiyatlarına da ışık tutan araştırmaya göre, Türkiye'deki çalışanlar son satın aldıkları dizüstü bilgisayara 4.722 TL ödediler. 2500-4000 TL aralığı %33 ile ödenen fiyat sıralamasında tepeye otururken, bunu %29 ile 4000-6000 TL aralığı izliyor. Günümüz şartlarında üst seviye bilgisayar kabul edilebilecek 8000 TL ve üzeri fiyatları ödeyenlerin oranı ise %12 seviyesinde.

Ortalama bütçe ne kadar?

Çalışmaya göre, dizüstü bilgisayarını yenilemek isteyenlerin oranı %63 olarak kaydediliyor. Yeni bilgisayar için ortalama bütçe aralığı 6.285 TL olarak dikkat çekerken, 8000 TL üzeri üst seviye bilgisayar almak isteyenlerin oranı %24'e yükseliyor. 4000-8000 TL arası orta seviye bütçeye sahip çalışanların oranı %56, giriş seviyesi 0-4000 TL aralığında ise oran %16 oluyor.Dizüstü bilgisayarda en önem verilen özellik yüzde 83 ile performans/hız olurken, güvenlik %26, tasarım ise %17 ile alt sıralarda yer almasıyla dikkat çekiyor.Dizüstü bilgisayar kullanıcısı çalışanların dizüstü bilgisayarlarda geliştirilmesini beklediği özelliklerin başında da performans/hız geliyor, ancak bunu sırasıyla pil ömrü, hafiflik/taşınabilirlik, işletim sistemi ve fiyat izliyor.

Kaçta kaçı bilgisayarını yeniledi?

Araştırmada pandemi uzaktan çalıştığını belirtenlerin oranı yüzde 71 olurken, bu süreçte en çok (%40) hız konusunda sorun yaşadıklarını belirtiyorlar. Çalışanların diğer sıkıntı yaşadığı konular %38 ile pil ömrü, %25 ile kamera, %24 ile ekran çözünürlüğü olarak sıralanıyor.İş verenlerin pandemi döneminde çalışanların bilgisayarlarını yenileme oranı ise %23 olarak kaydediliyor. Uzaktan çalışma döneminde en fazla kullanılan aksesuarlara bakıldığında, pandemi döneminde uzaktan yapılan toplantıların artması sonraında %62 ile kulaklığın ilk sırada gelmesi şaşırtıcı değil. Bunu yüzde 49 ile web kamerası, %25 ile klavye, %22 ile fare/trackpad izliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.