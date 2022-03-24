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TIMETURK / YAŞAM / İş merkezinin merdiven boşluğunda ölü bulundu

İş merkezinin merdiven boşluğunda ölü bulundu

Aksaray'da Remzi Özkanlı (77), bir iş merkezinin 3'üncü katındaki merdiven boşluğunda ölü olarak bulundu.

1 Saat Önce
2022-03-24 18:27:06
İş merkezinin merdiven boşluğunda ölü bulundu

Aksaray'da Remzi Özkanlı (77), bir iş merkezinin 3'üncü katındaki merdiven boşluğunda ölü olarak bulundu. Polis, yaptığı ilk incelemede başını beton zemine çarptığını belirlediği Özkanlı'nın, merdivenlerden düşmesi sonucu öldüğü üzerinde duruyor.

Olay, saat 15.30 sıralarında Minarecik Mahallesi 15 Temmuz Şehitler İş Merkezi'nin 3'üncü katında meydana geldi. İş merkezinde çalışanlar, 3'üncü katın merdiven boşluğunda bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede isminin Remzi Özkanlı olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği saptandı. Polis, yaptığı ilk incelemede başını beton zemine çarptığı belirlenen Özkanlı'nın, merdivenlerden düşmesi sonucu öldüğü üzerinde duruyor. Remzi Özkanlı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Özkanlı'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. .

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