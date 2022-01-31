İş İnsanı İsmail Gül: “Ülkemizi Yurt Dışında En İyi Şekilde Temsil Etmek İstiyoruz!”

Gıda sektöründe önemli çalışmalarda bulunan Eyüp Sultan Lokumculuk ve Efe Eyüp Sultan Şekerlemekurucusu İsmail Gül, “Ülkemizi Yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.” diyerek çalışmalarının temel amacından bahsetti.

Küçük yaşlardan beridir sektörde yer aldığını ifade eden İsmail Gül, bu sayede çok özel deneyimler elde ettiğinin de altını çizdi. “Eyüp Sultan Lokumculuk ve Efe Eyüp Sultan Şekerlemeolarak gıda sektöründe hizmet veriyoruz. Lokum, baklava, pişmaniye ve çikolata gibi çok özel lezzetlerin imalatını yapıyoruz. Güçlü bir ekibe sahibiz ve bu sayede çalışmalarımızı profesyonel bir zeminde sürdürme şansı elde ediyoruz. Halihazırda temel hedefimiz yurt dışında şubeleşmek ve ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek.” Şeklinde konuştu.

“Çok Lezzetli Lokum ve Baklava İmalatında Bulunuyoruz”

Türk mutfağının geleneksel lezzetleri olan lokum ve baklava gibi tatlıların imalatını gerçekleştirdiklerini belirten İsmail Gül, şu sözlerle açıklamalarda bulundu: “Biliyorsunuz lokum ve baklava, her evin olmazsa olmaz lezzetlerinden. Sofralarınızda ayıramadığımız bu lezzetleri çok özel bir şekilde imal ederek müşterilerimize sunuyoruz. Güçlü ekibimizle çalışmalarımızı kurumsal bir şekilde gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Fakat hizmet ağımızı genişletmek istiyor, bu yönde çalışmalarda bulunuyoruz.”

“Farklı Lezzetlere de Sahibiz”

Lokum ve baklavaya ek olarak çikolata ve pişmaniye gibi lezzetlerin de imalatını gerçekleştiren Eyüp Sultan Lokumculuk ve Efe Eyüp Sultan Şekerleme, Türkiye'nin pek çok noktasına teslimat yapıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İsmail Gül, “Çikolata ve pişmaniye de Türk insanı tarafından çok seviliyor. Yani özellikle pişmaniye çocuklarımızın bayıldığı bir lezzet. Dolayısıyla bu lezzetleri Türkiye'nin pek çok noktasına sunmaktan ötürü çok mutluyuz.” sözleriyle konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Yurt Dışında Şubeleşmek İstiyoruz”

Yurt dışında da çalışmalarda bulunmak istediklerini belirten İsmail Gül, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Halihazırda İstanbul Unkapı, Trabzon Sürmene, Yalova Termal ve Antalya Beldibi gibi şubelerimiz bulunuyor. Şube sayımızı genişletmek ve yurt dışında da şubeleşmek istiyoruz. Bu konuda yoğun bir çalışma içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Ayrıca yurt dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek de istiyoruz. Bu nedenle çok yoğun ve sistemli bir şekilde çalışmaktayız. Lezzetimiz her yere ulaşsın, temel hedefimiz bu!”

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