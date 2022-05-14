İş insanı Hasan Narınç Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında

Başarılı iş insanı Hasan Narınç, ticaret yaşamında farklı sektörlerde yöneticilik yapıyor.

Yaşamının büyük bir bölümünü ticari girişimlerle geçiren başarılı girişimci, Türkiye'nin önemli lojistik firmalarından biri olan Gerger Taşımacılık'ın yönetim kurulunda yer alıyor. Uzun yıllar memleketi olan Adıyaman Gerger'de yaşamını sürdüren Hasan Narınç, 2011'den beri İstanbul'da ikamet ediyor.

Aslen Adıyaman Gergerli

Memleketine fazlasıyla bağlı olan ünlü iş insanı Hasan Narınç, Adıyaman'ın Gerger ilçesinde dünyaya geldi. 03.03.1995 tarihinde dünyada gelen Narınç, başarılı girişimleriyle ön plana çıkan bir ailenin evladı. Ailesinin ticaret yaşamındaki başarısını sürdürmeyi hedefleyen ünlü iş insanı, daha sonra İstanbul'a taşınarak girişimlerini burada sürdürdü.

2011'den Beri İstanbul'da Yaşıyor

2011 yılından beri İstanbul'da ikamet eden Hasan Narınç, farklı sektörlerde faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yapıyor. İstanbul'a taşındığından beri iş birliklerini ve bağlantılarını sürdüren Narınç, ticaret yaşamının merkezine İstanbul'u almış konumda. Memleketi olan Adıyaman'a sık sık gezi ve ziyaretlerde bulunan başarılı iş insanı, memleketine yönelik yatırımlar yapmayı da planlıyor.

Şirket Ortağı ve Yönetici

Gerger Taşımacılık Tem. San. Ve Tic. Ltd. Şti. de yöneticilik yapan Hasan Narınç, aynı zamanda şirketin ortaklarından. Aile şirketiyle başladığı iş yaşamında farklı sektörlerde de faaliyet gösteren başarılı girişimci, aile şirketinin gelişerek büyümesinde de önemli rol oynadı. Özellikle Adıyaman ve çevresinde gösterdiği faaliyetle bölgenin en önemli ulaşım vetaşımacılık firmalarından biri haline gelen aile şirketine değer katan Narınç, diğer sektörlerde elde ettiği tecrübeyi aile şirketine aktarıyor.

Tekstil ve Lojistik Sektöründe Yönetici

Tekstil ve lojistik sektöründe önemli bir deneyime sahip olan Narınç, aile şirketinin bu sektörlerde gelişim göstermesinde önemli rol oynadı. Şirketin birçok önemli hazır giyim firmasının lojistik operasyonlarını karşılamasını ve iş birlikleri kurmasında önemli görevler alan Narınç, Gerger Taşımacılık'ın Türkiye'de ulaştığı konumda büyük pay sahibi. Taşımacılık sektörünün yanı sıra tekstil sektöründe de faaliyetlerde bulunan başarılı iş insanı, devasa giyim firmalarının kumaşlarını da tedarik ediyor. Birçok farklı giyim markasıyla anlaşması bulunan Narınç, inovatif yaklaşımıyla aile şirketinin büyüyerek bir dün ya markası haline dönüşmesini hedefliyor.