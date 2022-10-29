“İş İnsanı Görkem Altıntaş’ın Aydın’dan Tüm Türkiye’ye Açılan Başarı Hikayesi “
Başarılı iş insanı Görkem Altıntaş, son dönemde yaptığı girişimlerle oldukça dikkat çekiyor. Altıntaş bir yandan da yaptığı bağışlarla hayır sever imajını korumaya devam ediyor.
2022-10-29 15:56:01
Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından Görkem Altıntaş, son dönemde yaptığı ticaret ve bağışlarla gündemde. Son olarak Altıntaş'ın sahip olduğu Mimoza Boyalık Konutları'nın satışında çıkan haberler basına yansımıştı. Altıntaş kısa bir süre için de eğitime verdiği önemi duyurmak için bağış yapacağını açıkladı.
Yatırımlara son sürat devam…
Altıntaş ayrıca 2021 yılında Aydın'ın Kuyulu mevkiindeki Mimoza Konakları projesinin satışları zirve değer görmüştü. Ticari Proje kapsamında bulunan 24 adet tekli müstakil villanın, Ege bölgesinin “En Prestijli Villa Sitesi” yatırımı olmasıyla birlikte yoğun talep almıştı. Şirketin geçmişte 80'den fazla projesin de ünlü iş adamı Görkem Altıntaş imzasının bulunması gündemde büyük ses getirmişti.
Son dönemdeki önemli projeler
İZMİR / ÇİĞLİ-2.ANA JET ÜSSÜ KOMUTANLIĞI
AYDIN / DALAMA-DALAMA YENİKÖY OKUL İNŞAATI
MUĞLA / KAVAKLIDERE-KAVAKLIDERE HASTANESİ
UŞAK / BANAZ- BANAZ VERGİ DAİRESİ
AYDIN / KUŞADASI-DAVUTLAR KAMP MERKEZİ
AYDIN / EFELER-MİMOZA SUİT
UŞAK / MERKEZ-MİMOZA PARK
AYDIN / EFELER-MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR / GÜZELYALI-NATO BRİFİNG SALONU
UŞAK / SİVASLI-SİVASLI HÜKÜMET KONAĞI
UŞAK / SİVASLI-SİVASLI YURT BİNASI
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