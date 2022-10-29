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TIMETURK / YAŞAM / “İş İnsanı Görkem Altıntaş’ın Aydın’dan Tüm Türkiye’ye Açılan Başarı Hikayesi “

“İş İnsanı Görkem Altıntaş’ın Aydın’dan Tüm Türkiye’ye Açılan Başarı Hikayesi “

Başarılı iş insanı Görkem Altıntaş, son dönemde yaptığı girişimlerle oldukça dikkat çekiyor. Altıntaş bir yandan da yaptığı bağışlarla hayır sever imajını korumaya devam ediyor.

2 Saat Önce
2022-10-29 15:56:01
“İş İnsanı Görkem Altıntaş’ın Aydın’dan Tüm Türkiye’ye Açılan Başarı Hikayesi “

Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından Görkem Altıntaş, son dönemde yaptığı ticaret ve bağışlarla gündemde. Son olarak Altıntaş'ın sahip olduğu Mimoza Boyalık Konutları'nın satışında çıkan haberler basına yansımıştı. Altıntaş kısa bir süre için de eğitime verdiği önemi duyurmak için bağış yapacağını açıkladı.

Yatırımlara son sürat devam…

Altıntaş ayrıca 2021 yılında Aydın'ın Kuyulu mevkiindeki Mimoza Konakları projesinin satışları zirve değer görmüştü. Ticari Proje kapsamında bulunan 24 adet tekli müstakil villanın, Ege bölgesinin “En Prestijli Villa Sitesi” yatırımı olmasıyla birlikte yoğun talep almıştı. Şirketin geçmişte 80'den fazla projesin de ünlü iş adamı Görkem Altıntaş imzasının bulunması gündemde büyük ses getirmişti.

Son dönemdeki önemli projeler

İZMİR / ÇİĞLİ-2.ANA JET ÜSSÜ KOMUTANLIĞI

AYDIN / DALAMA-DALAMA YENİKÖY OKUL İNŞAATI

MUĞLA / KAVAKLIDERE-KAVAKLIDERE HASTANESİ

UŞAK / BANAZ- BANAZ VERGİ DAİRESİ

AYDIN / KUŞADASI-DAVUTLAR KAMP MERKEZİ

AYDIN / EFELER-MİMOZA SUİT

UŞAK / MERKEZ-MİMOZA PARK

AYDIN / EFELER-MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR / GÜZELYALI-NATO BRİFİNG SALONU

UŞAK / SİVASLI-SİVASLI HÜKÜMET KONAĞI

UŞAK / SİVASLI-SİVASLI YURT BİNASI

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