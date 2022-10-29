“İş İnsanı Görkem Altıntaş’ın Aydın’dan Tüm Türkiye’ye Açılan Başarı Hikayesi “

Başarılı iş insanı Görkem Altıntaş, son dönemde yaptığı girişimlerle oldukça dikkat çekiyor. Altıntaş bir yandan da yaptığı bağışlarla hayır sever imajını korumaya devam ediyor.