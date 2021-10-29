İş dünyasından 98. yıl mesajları

İş dünyasının temsilcileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajları yayımladı. Mesajlarda, birlik ve beraberlik çağrıları yapılırken Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkılması istendi. Atatürk'ün devrimlerinin önemine de vurgu yapılan mesajlarda, büyük Türkiye'nin, Cumhuriyetin temel ilkeleriyle daha da büyüyeceği ifade edildi.

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU / TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) BAŞKANI

■ “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde bütün bir milletin desteğiyle verilen milli mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyetin en değerli fazilet. Cumhuriyet bir asra yaklaşan süreç içinde her geçen gün daha da güçlendi. Bizden öncekiler, sonrasında da bizler ömürlerimiz boyunca bu güzel yapıya katkı vermeye çalıştık. Eminim ki bizden sonraki nesiller de Atatürk'ün ‘Cumhuriyet daima payidar kalacaktır' sözünü ilelebet gerçek kılacaklar ve hassasiyetle, özenle korumaya devam edeceklerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet, minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun.”

TÜSİAD / TÜRKİYE SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

■ “Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana çağdaş, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti anlayışında hayat bulan Cumhuriyet değerleri bugünümüze ve geleceğimize ışık tutmaya devam ediyor. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurucu kuşağımızı saygı ve minnetle anıyoruz.”

ŞEKİB AVDAGİÇ / İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞKANI

■ Ortak tarih, kader ve amaç birliği temelleri üzerinde bizleri geleceğe taşıyan Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum.

ERDAL BAHÇIVAN / İSTANBUL SANAYİ ODASI BAŞKANI

■ "Laik, demokratik ve özgürlükçü değerler eşliğinde çağdaş bir Türkiye yaratmak için Atatürk'ün bize armağanı olan Cumhuriyetimizin 98. Yılı kutlu olsun. Bu topraklarda Cumhuriyetin sonsuza dek var olmasını diliyorum."

EMRE KARTALOĞLU / TÜRMOB GENEL BAŞKANI

■ “Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır' sözüyle bizlere önemini en iyi şekilde vurguladığı Cumhuriyetimizin 98 inci yılını kutluyoruz. Bu vesileyle Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.”

ERDAL EREN / TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ (TMB) BAŞKANI

■ “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir' sözünden hareket ile ülkemizin refahını artırmak için üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmeye çabalamaktayız.”

NAZAN MOROĞLU / İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ KOORDİNATÖRÜ

■ “98 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Cumhuriyeti ilan ettik ve 98 yıldır Cumhuriyetin ilke ve inkılaplarına sahip çıkmaya gayret etmekteyiz. Ancak bugün ulusal egemenlik temeline dayanan Cumhuriyetimizin tam bağımsızlık, laiklik, eşitlik, demokrasi, kadın erkek eşitliği, hukuk ve eğitim birliği ilkeleri yok sayılıyor. Kadınların kazanılmış haklarının yasa değişiklikleriyle geri alınmasından kaygılıyız. Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği aydınlık yolda ilerlemeye ve Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmaya kararlıyız. ”

PINAR KALKAVANSESEL / KOSTER ARMATÖRLERİ VE İŞLETMECİERİ DERNEĞİ BAŞKANI

■ “Demokrasinin, bilimin ve aklın ışığında bizleri ileriye götürecek yegâne değer olan Cumhuriyet, milletimizin en önemli pusulası olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü münasebetiyle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, halk iradesinin üstünlüğü ve demokrasi uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

UĞUR TERZİOĞU / AMERİKAN TÜRK İŞ GELİŞTİRME KONSEYİ ONURSAL BAŞKANI

■ “Tarihte benzerine az rastlanır bir kahramanlık örneği göstererek bağımsızlık mücadelesini kazanan ve bu konuda çeşitli halklara öncülük eden Türk milleti, canı pahasına kurduğu yeni devletin yönetim şeklini belirlerken de dünyaya örnek oldu. İşte bugün milletçe bu onurlu günün 98'inci yıldönümünü büyük bir gururla kutluyoruz.”

MAHMUT ÖZGENER / İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

■ “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Milleti'ne en büyük armağanı olan cumhuriyetimizin 98. yılını kutluyoruz. Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla bir kez daha anıyoruz.”

ALP AVNİ YELKENBİÇER / EGE GENÇ İNSANLARI DERNEĞİ (EGİAD) BAŞKANI

■ “Bugün kendi dilimize sahibiz; hepimiz milli eğitim sistemimizden geçerek yetiştik. Kuşaklardır yetiştirdiği bilim insanlarıyla kendi tarihini yazabilen, bunun için yabancı kaynaklara muhtaç olmayan, gururlu ve başı dik insanlarız. Aramızda kendi teknolojilerini üreten ve ürünlerini tüm dünyaya sunan ihracatçılarımız var; dünya çapında “Made in Turkey” girişimlerimiz var. Ve hep birlikte bu mevcudiyetimizi ilelebet korumaya and içmiş bir halkız. Benim için Cumhuriyet tüm bunların başlangıç noktasıdır.”

MEHMET ALİ KASALI / BATI ANADOLU SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU (BASİFED) BAŞKANI

■ “Cumhuriyet, yanmış, yıkılmış, işgal edilmiş vatan toprakları üzerinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, ulusumuzun ayağa kalkışının ifadesidir. Şüphesiz ki Cumhuriyet insan onuruna ve yaradılışına en yakışan bir rejim; farklı kültür, inanç ve düşüncelerin teminat altına alındığı, birlikte var olma ve ortak yaşama kararlılığıdır. ”

HASAN KÜÇÜKKURT / İZMİR SANAYİCİLER VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (İZSİAD) BAŞKANI

■ “Cumhuriyet bir değerler bütünüdür; kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi kucaklayan, birinci sınıf vatandaş olarak gören, farklılıkları ortak zenginlik olarak tanımlayan, toplumun bütün unsurlarını kavrayan bir yönetim biçimidir. Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'nda ifade ettiği Şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu' mısrası gibi Cumhuriyet'in ilanı da bize kurtuluş savaşından sonra güzel günlere ulus olarak gidişimizin müjdecisi oldu.”

MUSTAFA KARABAĞLI / EGE GİYİM SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (ESİAD) BAŞKANI

■ “Mustafa Kemal Atatürk, demokrasi prensibinin en çağdaş uygulaması olarak gördüğü Cumhuriyeti ilan ederek ülkemizin çağdaş medeniyet seviyesinin ü zerine ç ıkarılması yönünde çok önemli bir adım atmıştır. Atatürk'ün çizdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ve çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda ümit, inanç ve gayretle ilerleyeceğimize inanıyoruz.”

HAYATİ ERTUĞRUL / EGE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (EGSD) BAŞKANI

■ “Yüce Milletimiz, büyük zorluklar neticesinde kazanılarak kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni, huzur ve refah içerisinde yarınlara ulaştırmak için el birliği ile çalışmaya devam ederek geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve kararlılığı içerisindedir.”

PINAR KILIÇ / EGE İŞ KADINLARI DERNEĞİ (EGİKAD) BAŞKANI

■ “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin sonsuza dek payidar olması bizlerin azmine, gençliğimizin donanım ve birikimine bağlıdır. Bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi, tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum.”

VAHAP SEÇER / MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

■ “Cumhuriyet; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kahraman mesai ve mücadele arkadaşlarının milletimizle birlikte kazandığı eşsiz ve destansı zaferimizin tacıdır. Cumhuriyetin ilanı hepimiz için olduğu kadar, tüm dünya için de çok özel. Çünkü bizim Cumhuriyetimizin temelinde tam bağımsızlık ruhu var. Çünkü bizim Cumhuriyetimiz; ulus ve yurttaşlık esasına dayalı bir dönüşüm projesidir.”

AYHAN KIZILTAN / MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

■ “Cumhuriyet'in kurulması, işgalin ardından halkımızın Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir araya gelerek kenetlenmesi ile başarılmıştır. Bu sorumluluk duygusuyla, ülkenin evlatları olarak Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi ve dünyada söz sahibi bir ülke olması için en üstün vatanseverlik duygularıyla hareket ediyoruz. O yıllarda gösterilen birlik ve beraberliği, söz konusu vatan olduğunda bizler de göstermeliyiz.”

SABRİ TEKLİ / MERSİN TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (MTSOB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

■ “Cumhuriyeti, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zafer. Millet, cumhuriyetle kendini rahatça ifade edebildi ve ülkenin yöneticilerini seçti. Bu kazanım kolay olmadı. Zorlu mücadelelerin sonunda elde edilen başarıyla bugünlere geldik. Vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor, ülkesini ve bağımsızlığını her zaman ön planda tutan, vatanı ve bağımsızlığı için gerektiğinde canını vermekten kaçınmayan Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.”

BETÜL SEZGİN / İZMİR İŞ KADINLARI DERNEĞİ (İZİKAD) BAŞKANI

■ Kurtuluş Savaşı zaferi üzerinde yükselen Cumhuriyetimiz hiç kuşkusuz, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak ebediyen yaşayacaktır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizin ışığında her alanda gelişmiş, üretken, zengin ve modern bir ülke olarak geleceğe yürüyeceğimize inanıyoruz.

HURİYE SERTER / GİRİŞİMCİ KADINLARI FEDERASYONU (GİFED) BAŞKANI

■ Bugün bizlere düşen görev; din, dil, ırk, inanç ve cinsiyet eşitliği bağlamında aydınlık yarınlarımız için en büyük rehberimiz ve güvencemiz olan Cumhuriyetimizi aynen atalarımızdan aldığımız gibi çocuklarımıza teslim etmektir. Cumhuriyete daha fazla sahip çıkmalı daha fazla sarılmalıyız.

SEÇİL BEYDEMİR KAYNAK / KEMALPAŞA SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (KESİAD) BAŞKANI

■ “Ulusumuzun üstün gayret ve fedakârlıklarla kurdukları Cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması en büyük hedefimiz ve arzumuzdur. Bu amaçla demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak, dünyanın gelişmiş devletleri arasında yer alabilmenin mücadelesini aralıksız sürdürmeye devam etmekteyiz.”

MELİH SEBASTİEN DURMUŞ / TÜRKİYE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (TÜGİAD) EGE ŞUBESİ BAŞKANI

■ “Yüce Milletimiz, büyük zorluklar neticesinde kazanılarak kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni, huzur ve refah içerisinde yarınlara ulaştırmak için el birliği ile çalışmaya devam ederek geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve kararlılığı içerisinde.”

MEHMET TORUN / EGE OTOMOTİV DERNEĞİ (EGOD) BAŞKANI

■ “Ulus olarak büyük bir zafere ulaştırdığımız ulusal kurtuluş mücadelemizi yeni, güçlü bir devletle ve Cumhuriyet yönetimi ile taçlandırışımızın 98. yılına erişmenin mutluluğu içindeyiz. Cumhuriyetimizin 98. Kuruluş Yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını yürekten kutlarız.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.