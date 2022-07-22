İş adamı ve Beşiktaş Spor Kulübü kongre üyesi Sabri Ortak!dan sürpriz sosyal sorumluluk projesi

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündeme gelen sosyal sorumluluk projesine yaptığı desteklerle bilinen SABRİ ORTAK şimdilerde yepyeni bir sosyal sorumluluk projesine hazırlandıklarını duyurdu.

Fanatik bir beşiktaşlı olan SABRİ ORTAK yaptığı her sosyal sorumluluk projesinde beşiktaşı temsil etmeye devam edİceğini söyledi .

Haftalar önce yaptıkları projede şehit aileleri , zihinsel ve fiziksel engelli bireylere destek olup forma hediye etmişlerdi . verdiği röpörtajda “ garibanın yanında olmayan insan kötü insandır hayatta bizi birilerinin bir vesileyle mutlu etmesi ve destek olması gerek bizde bu ilkeyle yola çıktık ve şehir şehir gezmekteyiz doğu anadolu , iç anadolu yakında tüm ülkeyi gezicez o gülen yüzler bizleri mutlu ediyor “ sözlerini kullandı .

Buna ek olarak arkadaşlarıyla bu projelere tam gaz devam ediceğini iletti herşey insalar ve beşiktaş için diyerek sözlerini bitirdi .