İş adamı Oğulcan Ardoğan: Döviz kurundaki artış maliyetlerimizi yükseltiyor

Sadece rekabetçi kur değil,değerinde ve dengeli yükselen kur.

Yüksek doviz kuru ihracata olumlu etki etse de istikrarlı ve enflasyon oranında artan kurun çok daha önemli olduğunu dile getiren Ardoğan , “ Sanayide üretim yapan birçok sektörün hammaddesi ithal,hammaddenin temini ve enflasyonu şuan en büyük problemimiz.Döviz kurundaki artış maaliyetlerimizi yükseltirken buna ek olarak enerji ve lojistik maaliyetlerindeki hızlı yükselişler de eklendi. Bu durum iç piyasadaki fiyatları da arttırarak enflasyona baskı oluşturmaktadır. Enflasyon oranının üzerindeki bir döviz artışı ekonomimizdeki bütün dengeyi bozar.İhracatı arttırırken ihracat-iç piyasa dengesini de kesinlikle bozmamalıyız. Pandemi süreci ile birlikte bozulan küresel tedarik zincirinden pozitif ayrışarak ve yeni dünya düzeninde daha da güçlü bir rol alarak hedeflediğimiz ekonomik denge noktasına biran önce ulaşılmalı ve kur-enflasyon-faiz sarmalından kurtulmalıyız.” açıklamasında bulundu. .