Cristian Dior’un Bodrum Yalıkavak’ta düzenlediği özel davetine Türkiye’nin en ünlü Make-Up merkezi sahiplerinden biri olan Irmak Muştu’da katıldı.

İş dünyasından , sanat dünyasına kadar bir çok davetlinin katıldığı gecede Irmak Muştu şıklığıyla göz kamaştırdı.

Davet sonrası kısa bir açıklama yapan başarılı iş kadını Irmak Muştu “Davet benim için hem iş hem ayı zamanda kısa bir tatil oldu. Burada güzel iş birlikleri ve dostluklar kurulurken aynı zamanda kısa bir tatil yapma fırsatı buldum” diyerek düşüncelerini ifade etti.

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