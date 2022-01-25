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Irmak Muştu kimdir, kaç yaşında? Irmak Muştu ne iş yapıyor?

Irmak Muştu 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra hemşirelik fakültesini bitiren Irmak Muştu yaklaşık 10 yıl boyunca plastik cerrahi hemşiresi olarak görev yaptı.

2 Saat Önce
2022-01-25 18:36:00
Irmak Muştu kimdir, kaç yaşında? Irmak Muştu ne iş yapıyor?

Irmak Muştu plastik cerrahisi hemşireliği yaparken güzellik algısı dikkatini çektikten sonra yurt içinde ve yurt dışında eğitimini tamamladıktan sonra kendi işini kurdu ve güzellik koçu olarak hizmet vermeye başladı.

Kendisinin bu mesleği seçmesindeki en büyük nedenin kadınların küçük dokunuşlar sonrası değişimlerinde gözlerinde gördüğü ışıktan dolayı büyük bir aşkla yaptığını ifade eden Irmak Muştu, hali hazırda sektörün en iddialı isimlerinden biri olduğunu ve başarısını her zaman en trendleri araştırarak bulması ve bunu ilk uygulayanlar arasında olmasını kendi başarısının sırrı olarak nitelendiriyor.

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