İranlılar ve Rusların gözü Türkiye'de

Ürdünlüler, Suudi Arabistanlılar ağırlık olarak yatırım, Ruslar tatil, Iraklılar ve İranlılar ise oturma izni amacıyla ev alıyor.

Türkiye yabancılara ev satışında rekor üstüne rekor kırıyor. Son olarak Eylülde yabancılara yapılan konut satışı yıllık olarak yüzde 25,8 artışla 6 bin 630'a ulaştı. Bu veri, 2013'ten bu yana en iyi aylık veri oldu. Ocak-eylül döneminde ise yabancılara yapılan konut satışı yüzde 43,2 artışla 37 bin 479'a yükseldi. Burada da tüm zamanların rekoru kırılırken, geçen yılın aynı döneminde 26 bin 165 konut yabancılara satılmıştı.

Ülkelere göre ev alımı hakkında bilgi veren Gayrimenkul Brokeri Songül Toprak Özsan “Yılın ilk 9 ayında en çok konut satışı 5 bin 923 adetle İranlılara yapıldı. İranlıları 5 bin 621 adetle Iraklılar, 3 bin 115 ile Ruslar, 2 bin 89 ile Afganistan vatandaşları takip etti.Almanya vatandaşlarına 1.484, Kazakistanlılara 1.339, Kuveytlilere 1.154, Azerbaycanlılara 1.020, ABD'lilere 1.014, Yemenlilere 949, Filistinlilere 871, Ürdünlülere 807, Ukraynalılara 790 adet konut satıldı” dedi.

Ülkelere göre değişiyor

Ülkelere göre alıcıların tercihlerinin değiştiğine dikkati çeken Özsan, “İlk sırada vatandaşlık geliyor. Çünkü yatırım yoluyla vatandaşlık için Türkiye'de en az 250 bin dolarlık gayrimenkul yatırımı yapılmalı ve bu mülk 3 yıl boyunca satılmamalı. TC vatandaşlığı almak için gayrimenkul sahibi olanların yanı sıra yatırım, kısa süreli tatil, emeklilik gibi farklı nedenlerle gayrimenkul alan yabancılar da var” diye konuştu.

Çinlilerin tercihi vize kolaylığı

Yabancıların Türkiye'den ev alma düşüncesinin temelinde de belli gerekçeler yatıyor. Ürdünlüler, Suudi Arabistanlılar ağırlık olarak yatırım, Ruslar tatil, Iraklılar ve İranlılar ise oturma izni amacıyla ev alıyor. Çinliler ise Türkiye'nin Avrupa ve Amerika'ya erişim konusunda kolay vize alabilen ülkelerden olması nedeniyle vatandaşlık alıyor. Örneğin Çinliler bir ajans üzerinden Vadi İstanbul'dan 20 daire birden aldı. Nedeni ABD'ye gitmek… TC pasaportu olduğunda vize alabiliyorlar. Çinli ajans, 100 daire satışı için de ön görüşme yapınca Vadi İstanbul'da konut fiyatları uçtu. Türkiye vatandaşlarının konut bulamadığı bugünlerde bu durum önemli bir sıkıntı yaratıyor.

Ruslar turizmde zirveden inmiyor

Ötke yandan Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 16.72 pay ve 2 milyon 128 bin 758 kişi ile ilk sırada yer aldı. Resmi kayıtlara göre Türkiye'de yerleşik olarak 100 binden fazla rus yaşıyor ve başta hizmet sektörü olmak üzere çok farklı iş kolunda çalışmalarına devam etmekteler.

İranlılar iş yeri açmaya devam ediyor

İranlılar, 2019 yılında Türkiye'de en çok şirket açan yabancı grubunu oluşturuyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, 2016 yılında İranlılarca Türkiye'de toplam 298 şirket kurulmuşken, bu rakam 2017'de 357'ye, ambargoların başladığı 2018 yılında ise 1019'a yükselmiş bulunmakta. 2019 yılının tamamında ise Türkiye genelinde 53'ü anonim şirket olmak üzere 970 İran sermayeli şirket kurulmuş bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.