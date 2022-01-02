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TIMETURK / YAŞAM / İran sınırında yürekleri sızlatan dram!

İran sınırında yürekleri sızlatan dram!

Türkiye sınırına yakın İran'a bağlı Belasur köyünde , Afgan kökenli bir kadın, iki çocuğu ile yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken, dondurucu soğuğa dayanamayıp yaşamını yitirdi.

1 Saat Önce
2022-01-02 10:17:38
İran sınırında yürekleri sızlatan dram!

İran sınırında Afgan kadın soğuktan öldü, 2 çocuğu ise donmak üzereyken bulundu. Annenin ayaklarının poşetle sarılı olduğu, çocuklarının ellerinde ise çoraplarının bulunduğu görüldü.

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Olay, Türkiye sınırına yakın İran'a bağlı Belesur köyünde yaşandı. Türkiye'ye 8-9 yaşlarındaki iki çocuğuyla girmek isteyen Afgan kadın, soğuğa dayanamayarak hayatını kaybetti.

Türkiye sınır hattına yakın olan İran'a bağlı Belesor köyünde köylüler tarafından çekilen görüntülere annenin ölmeden önce çocuklarının ellerine çoraplarını geçirdiği ortaya çıktı. Annenin ayaklarının ise poşetle sarılı olduğu görüldü. Soğuktan elleri şişen iki çocuğa köylüler yardım etti.

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OLAY İRAN TARAFINDA YAŞANDI

Yaşanan olayla ilgili Van Valiliği açıklama yaptı.

Açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"01.01.2022 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından Türkiye-İran sınırından geçmeye çalışan iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü, çocuklarının ise köye sığınarak kurtuldukları şeklindeki paylaşım yapılmıştır.Bunun üzerine yapılan araştırma ve incelemede kolluk birimlerimize intikal eden ya da tespit edilen bir hadisenin olmadığı ve haberde adı geçen bölgelerin birbiriyle çeliştiği tespit edilmiştir. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile birlikte bu üzücü olayın ülkemiz sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur adlı bir köyde gerçekleştiği ve şahısların köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirlenmiştir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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