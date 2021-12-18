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TIMETURK / YAŞAM / İntihar makinesi görücüye çıktı!

İntihar makinesi görücüye çıktı!

İnsanların doktor yardımı olmadan intihar etmelerini kolaylaştıran bir makine üretildi. Almanya'nın Kassel kentindeki Kabir Kültürü Müzesi'nde intihar sergisinin bir parçası olarak tanıtılan intihar makinesi, insanları kendi hayatlarına son vermeye teşvik edip etmediğine dair büyüyen bir tartışmanın fitilini de ateşledi. Sarco olarak isimlendirilen kapsülün, yaşam sonu seçeneklerine yeni bir bakış açısı getirebileceğini savunanlar da var.

2 Saat Önce
2021-12-18 00:45:19
İntihar makinesi görücüye çıktı!

İntihar makinesinin mucidi 74 yaşındaki Dr. Philip Nitschke, yardımlı intihar konusunda yılların deneyimine sahip. 1990'larda Avustralya'da, ölümcül hastalarının bir bilgisayar tuşuna dokunarak ölümcül bir ilaç vererek kendi ölümlerini başlatmalarını sağlayan bir makine geliştirmişti.

Dr. Nitschke, sözde kilitli kalma sendromundan mustarip İngiliz bir adam olan ve hayatına son vermek için yardım talebi bir jüri heyeti tarafından reddedilen Tony Nicklinson'ın 2012'deki ölümüyle Sarco'yu yaratmak için ilham aldığını söylüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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