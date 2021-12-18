İntihar makinesi görücüye çıktı!

İnsanların doktor yardımı olmadan intihar etmelerini kolaylaştıran bir makine üretildi. Almanya'nın Kassel kentindeki Kabir Kültürü Müzesi'nde intihar sergisinin bir parçası olarak tanıtılan intihar makinesi, insanları kendi hayatlarına son vermeye teşvik edip etmediğine dair büyüyen bir tartışmanın fitilini de ateşledi. Sarco olarak isimlendirilen kapsülün, yaşam sonu seçeneklerine yeni bir bakış açısı getirebileceğini savunanlar da var.