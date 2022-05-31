İnternetten Kıble Yönü Nasıl Bulunur?

Namazın dışındaki şartlarından birisi olan istikbal-i kıble, namazda kıbleyi yönelmek anlamına gelmektedir.

Namazın sıhhati için bu farzın yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu noktada namazımızı kıble cihetine doğru kıldığımızdan emin miyiz? Cami, mescit ve benzeri yerlerin kıble yönü ile ilgili tereddüt yaşanmaz. Peki ev veya işyerimizde kıble yönü olarak belirlediğimiz cihet doğru kıble yönüne isabet ediyor mu? İşte tüm bu sorulara cevap niteliği taşıyacak veya kıble yönü ile ilgili tereddütleri ortadan kaldıracak bir konuya temas etmek istiyoruz.



Malum olunduğu üzere artık tüm arama veya sorgulamalarımızı internet üzerinden yapmaktayız. Dolayısıyla kıble yönünün tespitinde de yine aynı mecraya başvuracağız. Yani internet üzerinden kıble yönünü bulmamıza olanak sağlayan çalışmaları sizler için inceleyecek ve sonuçları paylaşacağız. Yaptığımız araştırmalar neticesinde hem kendi ülkemizde ve hem de dünya genelinde en çok kullanılan kıble bulma servislerini bulduk ve sizler için inceledik. Farklı dillerde hizmet veren bu kıble bulucu servislerin ortak noktasının online olarak Google Maps alt yapısını kullandığını, net ve doğru sonuçlar ile kıble yönünü buldurduğunu müşahede ettik. Derlediğimiz ve farklı dillerde hizmet veren bu servislerden şu üçünü sizlere aktarmak istiyoruz. Yalnız sitelere girmeden önce konum veya GPS servisini etkinleştirmenizi öneriyoruz.



1- Kıble Bulma : Türkçe arayüzü ile hizmet veren bu kıble bulucu site Google haritalar alt yapısı ile hizmet veren bir kıble bulma servisidir. Kıble yönünün nasıl bulunacağına dair doyurucu bilgilere sahip makaleler de işin cabası. Kıble Bul ile siteye giriş yaptığımızda harita üzerinde kıble bulucunun bulunduğunuz konuma ulaşmasını bekleyiniz. Evinizin, işyerinizin veya bulunduğunuz yerin üstüne konumlandığında sizi kıble yönü hattınız kırmızı çizgi ile verilecektir. Artık ev, işyeri veya bulunduğunuz yerin etrafındaki nesne, sokak ve diğer karinelerden yola çıkarak bu kıble hattından yola çıkarak kıble yönünüzü belirleyebilirsiniz. Eğer hem ülkemiz, hem de tüm dünya ülke ve şehirleri için belirlenmiş kıble yönü haritaları için sitedeki Türkiye Şehirler ile Dünya Şehirleri bölümlerine bakmanızı tavsiye ederiz. İkincisi sitede harita üzerinden kıble yönünü bulmak isteyenler için kıble açısı, manyetik pusula ile bulmak isteyenler için ise pusula için kıble derecesi değerleri de verilmektedir. Bunun nasıl kullanılacağını birazdan açıklayalım.



2- Qibla Finder : İngilizce arayüzü ile bizi karşılayan bu kıble bulucu serviste yine Google Maps alt yapısı üzerine konumlandırılmış. Dünya ülkeleri ve şehirlerinin kıble yönünü merak edenler için, World Countries bölümünde tüm dünya ülkeleri ve onların sırasıyla eyalet ve şehirleri listelenmiş durumda. Sitede gezinirken her ülkenin resmi diline göre o ülkelerin sayfalarına ulaşım sağlanması global bir site olduğu izlenimini hemen veriyor. Qibla Finder ile bu kıble bulucu servise ulaşım sağladığımızda konum servisimiz açık ise yine bir önceki çalışmada olduğu üzere kıble yönü hattınızı hızlıca öğrenebiliyorsunuz. Kıble yönü hattı üzerinden kıble yönümüzü nasıl bulacağımızı bir önceki çalışmada detaylı şekilde anlatmıştık. Peki cep telefonundaki pusula uygulamaları ile yahut kırtasiyeden satın aldığımız pusulalar (manyetik pusula) ile kıble yönümüzü nasıl bulacağız?



Evvela ilgili kıble bulucu siteden bulunduğumuz yerin pusula için kıble derecesini almalıyız. Sonrasında manyetik pusulayı mümkünse metal olmayan açık bir alanda yere paralel şekilde elimizde tutuyoruz. Pusula iğnesinin renkli ucu her zaman kuzeyi gösterir. Pusulayı renkli ucu ile pusula bileziğindeki N çakışana değin çeviriyoruz. Pusulanın kırmızı renkli ucu ile N çakıştığında duruyoruz. N (kuzey) den itibaren siteden aldığımız kıble derecesini saat yönünde buluyoruz. Kıble derecesinin gösterdiği istikamet sizin kıble yönünüzdür.



3- Al-Qibla : Müslüman ülkelerin büyük çoğunluğunun Arapça dili kullandığından hareketle teşkil edilmiş bir başka kıble bulma servisi Al-Qibla.Net sitesidir. Arapça olarak hizmet veren bu serviste de önceki kıble bulucu siteler gibi online haritalar yardımıyla kıble yönünüzü tespit edebiliyorsunuz. Yine Google haritalar yardımıyla kıble yönü hattınızı ve pusula için kıble derecenizi buradan öğrenebilirsiniz. Bunun için al-qibla.net adresine giriş yapmanız yeterlidir. Arapça arayüz ile mobil cihazınızın konum servisi açık ise anında kıble yönü hattınızı ve kıble açınızı öğrenebilirsiniz.



Üç farklı kıble yönü bulma servisini sizler için keşfederek, neyin nasıl kullanılacağını açıklamaya çalıştık. Bu üç kıble bulma servisinin de benzer özellikler içerdiğini; internet üzerinden kıble yönü bulma hususunda sizin için kılavuz olacaklarını tekraren belirtmek isteriz. Kıble yönünüz doğru, namazlarınız makbul olsun.