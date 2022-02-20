İnstagram fenomeni ve ünlü iş adamı Nasuh İstanbuli boğaz köprüsünden İnstagramı salladı

İstanbuli, bu sefer Mahsuni şeriften çesmi siyahımı Boğaz köprüsünden geçerken arabada düet yaparak okudu ve İnstagram hesabında yayınlayarak İnstagramı salladı.

İş hayatındaki başarıların yanında İnstagram'da yaptığı her paylaşımı milyonlarca kişi tarağından izlenen ve gündeme oturan Nasuh İstanbuli, bu sefer Mahsuni şeriften çesmi siyahımı Boğaz köprüsünden geçerken arabada düet yaparak okudu ve İnstagram hesabında yayınlayarak çok kısa zamanda yüzbinlerce beğeni ve binlerce yorum alarak adeta İnstagramı boğaz köprüsünde salladı.

Her gecen gün takipçileri artarak diğer nâmi Duyguların adamı olan İstanbuli takipçilerine güzel duyguları yaşatıyor.

https://www.instagram.com/nasuhistanbuli/ .