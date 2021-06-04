Instagram'da 'ölüm ilanı' intikamı

Sosyal medya platformlarında mevcut hesapları ele geçirerek “intikam” almaya çalışanlar olduğuna dikkat çeken Sabah yazarı Mert Vidinli, ‘Sahte ölüm ilanı ile intikam’ girişimlerine dikkat çekti

Şu sıralar sosyal medya hesaplarımıza art niyetli kişiler sızmaya çalışıyor, hesaplarımızı ele geçirmek için türlü türlü oyunlar oynuyorlar. Son olarak da sahte ölüm ilanı ile ünlü bir ismin Instagram'ını dondurdular. Ünlü isim ne hesabına giriş yapabiliyor, ne de yaşadığını ispat etse bile hesabını geri alabiliyor. Instagram'dan gelen mesaj da şu:

'Instagram hesabı olan biri vefat ettiğinde ailesinden birinin talebi üzerine kişinin hesabını anıtlaştırır ya da kaldırırız. Eğer yanlış yaptığımızı düşünüyorsanız lütfen formu doldurunuz.'

Şimdi beklemedeyiz, bakalım doldurulan forma ne zaman geri dönüş yapacaklar? Ah biz Türk milleti türlü yollarla can acıtmanın yolunu buluyoruz işte. Bu da insta-intikam!

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Dondurulmuş ınstagram hesabı nasıl görünür?

Instagram hesabınızı kapatmak istiyorsanız, tamamen silmek yerine Instagram hesap dondurma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hesabınızı dondurduktan sonra Instagram hesabınız görünmez olacaktır. Size Instagram kullanıcısı olan hiç kimse ulaşamayacak ve sizi göremeyecektir. Diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemeyecektir. Yapılan aramalarda çıkmayacak, herhangi bir paylaşıma etiketlenemeyeceksiniz. Hesabınız tamamen silinmiş gibi olacak ama siz yeniden giriş yaptıktan sonra tekrar aktif olacak ve kaldığınız yerden devam ediyor olacaksınız.

Instagram hesabı dondurulurken takipçiler ve paylaşımlar silinir mi?

Hesabınızı yeniden aktif hale getirdiğinizde tüm takipçileriniz ve takip ettiğiniz kullanıcılar hesabınızda bıraktığınız gibi olacaktır. Ancak yeniden aktifleşme halinde paylaşılan fotoğraflar ve videolar, yorumlar, beğeniler ve diğer bilgilerin hesabınıza yüklenmesi biraz zaman alabilir ancak tamamen geri yüklenir.

Dondurulmuş olan Instagram hesabı ne zaman silinir

Dondurulmuş olan hesabınız siz açana kadar sistem tarafından asla kapatılmaz ya da silinmez.

Dondurulmuş Instagram hesabını açmak için ne yapmak gerekiyor

Dondurmuş olduğunuz hesabınıza giriş yapmak için sadece kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmeniz yeterli olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.