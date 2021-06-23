DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Cemile Taşdemir kimdir? Cemile Taşdemir nereli kaç yaşında?
Anlaşmayı çiğneyen Yunanistan'a NAVTEX'li cevap
Instagram’da köpek satan eski milyonere tepki
Resmen duyurdular! İşte Trabzonspor'un yeni sol beki
Osman Büyükşen kimdir? Dr. Osman Büyükşen nereli kaç yaşında? Osman Büyükşen Müge Anlı'ya neden katıldı?
Fenerbahçe satılabilir mi?
Yerli altyapı ile ilk 5G görüşmesi gerçekleştirildi
Osman Büyükşen kimdir? Osman Büyükşen neden Müge Anlı'ya çıktı?
'Belediye garajından PKK'ya akaryakıt sevkiyatı' iddianamede
Uğur Dündar yazmayı bıraktı mı? Uğur Dündar köşe yazısı yazmayacak mı?
Amerikan TV kanalı İmran Han'ın 'Hindistan' yorumunu sansürledi
Europol: Salgın, PKK'nın Avrupa'daki faaliyetlerinin hızını kesti
YKS'de emanetçiler açık mı? YKS sınavında eşya emanet edilir mi? YKS'de telefon emanet edilir mi?
ANALİZ: Koçaryan ve Rus destekli 'Karabağ Klanı' kaybetti
Ehliyetle YKS'ye girilir mi? Sürücü belgesiyle YKS sınavına girilir mi?

Instagram’da köpek satan eski milyonere tepki

Gazeteci Bülent Cankurt, bir dönemin en zengin kişilerinden bir olarak tanınan Sinan Serter’in Instagram’da köpek satışına başladığına dikkat çekerek okurlarını uyardı

ABONE OL

Google News - Timeturk
23.06.2021 13:53:45
Instagram’da köpek satan eski milyonere tepki

Instagram'da köpek satıyor!

Sunucu Özlem Yıldız'ın 2013'te boşandığı eski eşi Sinan Serter, öyle bir ticarete başlamış ki, şaştım kaldım! Ezgi Mola, Derin Mermerci ve Pınar Sabancı'nın da aralarından olduğu yüzlerce hayvansever, hayvan ticaretinin durması için her fırsatta çağrı yaparken; Sinan Serter, sosyal medyada evcil hayvan ticaretine başlamış. Evet, yanlış okumadınız…

60d30dcd5542822898e219c4

2009 yılında maddi sıkıntıya girene kadar çok şaşalı bir hayat süren Sinan Serter, Instagram'da 'modenass' adıyla açtığı hesabında resmen hayvan ticareti yapıyor. Hesabından cins cins köpeklerin fotoğraflarını paylaşan Serter, altlarına fiyatlarını yazmamış ama köpekleri 3-5 bin Euro arasında sattığı konuşuluyor.

0x0-instagramda-kopek-satiyor-1624377243587

Siz siz olun, sokakta yaşayan kedi ve köpekler için çırpınan ve onları sahiplendirmeye çalışan gerçek hayvanseverlere kulak verin. Ne petshop'ların, ne de Sinan Serter gibilerin ekmeğine yağ sürmeyin, sokak hayvanlarını sahiplenin.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş