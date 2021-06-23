Instagram’da köpek satan eski milyonere tepki

Gazeteci Bülent Cankurt, bir dönemin en zengin kişilerinden bir olarak tanınan Sinan Serter’in Instagram’da köpek satışına başladığına dikkat çekerek okurlarını uyardı

Instagram'da köpek satıyor!

Sunucu Özlem Yıldız'ın 2013'te boşandığı eski eşi Sinan Serter, öyle bir ticarete başlamış ki, şaştım kaldım! Ezgi Mola, Derin Mermerci ve Pınar Sabancı'nın da aralarından olduğu yüzlerce hayvansever, hayvan ticaretinin durması için her fırsatta çağrı yaparken; Sinan Serter, sosyal medyada evcil hayvan ticaretine başlamış. Evet, yanlış okumadınız…

2009 yılında maddi sıkıntıya girene kadar çok şaşalı bir hayat süren Sinan Serter, Instagram'da 'modenass' adıyla açtığı hesabında resmen hayvan ticareti yapıyor. Hesabından cins cins köpeklerin fotoğraflarını paylaşan Serter, altlarına fiyatlarını yazmamış ama köpekleri 3-5 bin Euro arasında sattığı konuşuluyor.

Siz siz olun, sokakta yaşayan kedi ve köpekler için çırpınan ve onları sahiplendirmeye çalışan gerçek hayvanseverlere kulak verin. Ne petshop'ların, ne de Sinan Serter gibilerin ekmeğine yağ sürmeyin, sokak hayvanlarını sahiplenin.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.