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İnstagram'da 'beğeni' kalkınca bağımlıları mahvoldu!
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İnstagram'da 'beğeni' kalkınca bağımlıları mahvoldu!

Sabah gazetesi yazarı Funda Karayel sosyal medya platformu İnstagram’da ‘beğeni’ butonunun kalkmasının ilgili kitle üzerindeki olumsuz etkisini değerlendirirken, ‘sosyal anksiyete başladı’ tespitinde bulundu

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Google News - Timeturk
29.05.2021 12:30:36
İnstagram'da 'beğeni' kalkınca bağımlıları mahvoldu!

SOSYAL ANKSİYETE BAŞLADI

Bu haftanın sosyal medya gündemi, Instagram'da beğenilerin kalkması oldu. Z kuşağı bu durumu "Sosyal anksiyetem tuttu" şeklinde karşıladı. Uzun zamandır beğenilme isteğinin kişilerde benlik karmaşasına yol açtığını görüyorduk zaten.

Peki sizce neden like (beğeni) almak bu kadar çok önemseniyor? Kişi için beğenilmek, bir nevi onaylanma ihtiyacı, takdir edilme, sevildiğinin göstergesi gibi algılanabiliyor.

Fotoğrafı çok beğeni alınca mutlu olunan, az beğenilince mutsuz olup, fotoğrafın hemen silindiği bir sosyal bağımlılıktan bahsediyorum.

Mutlulukları sadece beğeni üzerine kurulu insanlar için bu beğenilerin kalkması bence son derece sağlıklı oldu.

Düşünsenize kişilerin egolarını olumlu ve olumsuz etkileyen yegane unsur beğeniler.

Bu bağımlılık varken kimse "Antidepresan kullanımı neden arttı?" diye sormasın çünkü azımsanamayacak bir psikolojik zarar söz konusu.

Bu gelişmeyle gösteriş dünyası bir nevi sarsıntıya uğradı ancak zamanla buna da alışılır.

İnsanın kendisiyle yüzleşmesi bazen ızdıraplı olabilir.

Instagram'ın bu özelliği 2019'dan beri bazı ülkelerde test ediliyordu. Şimdi ise dünya genelinde kullanıma açıldı, tüm beğeni bağımlılarına hayırlı olsun.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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