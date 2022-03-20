İnşirah suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı | İnşirah suresi okumak neye iyi gelir?

İnşirah suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı | Mekke döneminde nazil olmuş olan İnşirah suresinin manası merak ediliyor. İnşirah kelime anlamı açılmak ve genişlemek olarak çevriliyor. İnşirah suresi sıkıntılardan kurtulmak, ferahlamak için okunması tavsiye edilen suredir. Peki ama İnşirah suresinin Türkçe anlamı nedir? İşte inşirah suresi Arapçası ve manası...

Mekke döneminde nazil olmuş olan İnşirah suresinin manası merak ediliyor. İnşirah kelime anlamı açılmak ve genişlemek olarak çevriliyor. İnşirah suresi sıkıntılardan kurtulmak, ferahlamak için okunması tavsiye edilen suredir. Peki ama İnşirah suresinin Türkçe anlamı nedir? İşte inşirah suresi Arapçası ve manası...

İnşirah suresi Arapça okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elem neşrah leke sadrek

2- Ve vada'na 'anke vizreke

3- Elleziy enkada zahreke

4- Ve refa'na leke zikreke

5- Feinne me'al'usri yüsren

6- İnne me'al'usri yüsren

7- Feiza ferağte fensab

8- Ve ila rabbike ferğab

İnşirah suresi Türkçe anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Senin için bağrını açmadık mı?

2- İndirmedik mi senden o yükünü?

3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

4- Senin şanını yüceltmedik mi?

5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

İnşirah suresi Arapça yazımı

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