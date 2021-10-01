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TIMETURK / YAŞAM / İnsanlar, yabancılarla edilen derin sohbetlerden keyif alıyor

İnsanlar, yabancılarla edilen derin sohbetlerden keyif alıyor

Yapılan bir araştırmaya göre tanımadığımız insanlar ile yapılan sohbetler bizleri daha mutlu ediyor.

2 Saat Önce
2021-10-01 15:27:32
İnsanlar, yabancılarla edilen derin sohbetlerden keyif alıyor

Amerikan Psikoloji Birliğinin yayımladığı yeni bir araştırmaya göre; yabancılarla genelde havadan sudan konuşuyoruz çünkü diğer insanların kendi yaşamımıza göstereceği ilgiyi küçümsüyor ve daha derin sohbetlerin, gerçekte olduğundan daha tuhaf ve daha keyifsiz olduğunu düşünüyoruz. Ancak hata ediyoruz.

Chicago Üniversitesi Booth İşletme Fakültesinde davranış bilimi profesörü olan Dr. Nicholas Epley, “Diğer insanlarla anlamla şekillerde bağlantı kurmak, insanları daha mutlu yapma eğilimi gösteriyor” diyor. “Fakat insanlar, daha derin ve daha anlamlı sohbetler gerçekleştirmeye de isteksiz görünüyor. Bu durum, bizi ilginç bir sosyal ikileme sokuyor: Diğer insanlar ile derin ve anlamlı şekillerde bağlantı kurmak bize iyi geliyorsa, o halde insanlar gündelik yaşamlarında neden bunu daha sık yapmıyor?”

Araştırmacılar 18.000 kişi üzerinde yürüttükleri çalışmanın sonucunda, genel olarak hem derin hem de sığ sohbetlerin, katılımcıların beklediği kadar tuhaf geçmediğini ve daha fazla bağlanmışlık hissine yol açıp daha çok verdiğini keşfetmişler. Söz konusu etkiler, derin sohbetlerde daha kuvvetli olma eğilimi sergilemiş. Çalışma Journal of Personality and Social Psychology bülteninde yayımlandı.

Kaynak: Amerikan Psikoloji Birliği. Çeviren: Ozan Zaloğlu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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