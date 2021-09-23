İnsanlar umudunu 'taştan çıkarıyor'

İnsanlık tarihinden de eskidir taşların tarihi. Tarihin en eski dönemlerinden beri bu taşlara ayrı bir gizem, ayrı bir önem verilirken umutlar da taşa bağlanmıştır...

Ülkemizde elmas, zümrüt, yakut gibi taşlar çıkartılmıyor ama dünyadaki saptanan 250 değerli taştan 40'a yakını Anadolu topraklarında bulunuyor. Türkiye özellikle kuvars ailesi taşlar açısından da zengin bir coğrafyaya sahip.

Bu taşları insanoğlu yüzyıllar önce kıymetlendirirken günümüzde doğal taşlar yeniden keşfediliyor. Bu keşfin nedeni yalnızca güzel görünümleri ve değerleri değil tabi ki. Modern yaşamın getirdiği ruhsal ve bedensel sıkıntılara çözüm arama çabası nın devamında ,doğal taşların enerji, güç, şifa veren özelliklerinden umut çıkarılması da ihmal edilmemiştir. İnsanlık tarihinden de eskidir taşların tarihi. Tarihin en eski dönemlerinden beri bu taşlara ayrı bir gizem, ayrı bir önem verilirken umutlar da taşa bağlanmıştır...

İşte bilinen bazı taşların insanlar arasındaki "gizemli" hikayeleri:

Ametist taşı zeka artırır mı?

Kuvarsın bir türü olan ametist taşının morun farklı tonlarında birçok çeşidi var. Mücevher yapımında sıklıkla kullanılan ametistin kötü enerjileri engellediği yönünde bir inanış bulunur. Hatta Leonardo Da Vinci'nin ametist taşının zekâyı arttırdığını söylediği de rivayet edilmiştir.

Çam ağacından türeyen taş

Gösterişli takılarda karşımıza çıkan kehribar, aslında çam ağacının fosilleşmiş reçinesidir hatta bazen kehribar taşının içinde sinek ve böcek fosilleri de bulunur. Kehribarın şifalı bir taş olduğu düşünüldüğü için eski çağlarda tıp alanında yoğun olarak kullanılmıştır.

Ay Taşı ve Romalılar

Ay taşının Romalılar zamanından beri takı eşyası yapımında kullanıldığına dair bilgiler vardır. Kişinin duygusal dengesini sağlamasına ve gerilimlerden kurtulmasına yardımcı olduğuna inanılır. Beyaza yakın görüntüsünün içinde mavi ve turuncu yansımalar göze çarpar.

Mercan hastalık koruyucusu imiş

Mercan taşı, aslında organik deniz canlılarının iskeletidir ve bu yüzden kalsiyumdan oluşur, kırmızı rengiyle özellikle kolye ve bileziklerde tercih edilen bir taş olmuştur. Eski çağlarda birçok şifasının bulunduğuna, özellikle kan hastalıklarına karşı koruyucu olduğuna inanılmıştır.

Turkuaz taşı nazardan korur mu?

Firuze adıyla da bilinen turkuaz taşı takılarda en sık kullanılan yarı değerli taşlardan biridir. Antik Mısır çağından beri takılarda kullanılan turkuaz mavi – yeşil renklerindedir ve opak bir yapısı vardır. Turkuazın nazardan koruyucu özelliği olduğuna inanılır.

Kaplan gözü ve astım ilişkisi

Bir kuvars çeşidi olan Kaplan Gözü sarı renklidir ve üzerinde kahverengi hareler bulunur, görünüşü kaplan gözünü andırır. Bağımsızlık sembolü olduğu ve astım hastalığına iyi geldiği düşünülür. Tespih yapımında yaygın olarak kullanılır.

Azurit ve psişik gelişim

Mavi tonlarında bir taş olan azurit genelde bakır ile çıkarılır ve bakır ile beraber kullanılır. Azurit, psişik gelişimi sembolize eden bir taştır ve ruhu aydınlanmaya götürdüğüne inanılır. Yüzük, kolye, küpe gibi birçok takıda kullanılır.

Akik takıların vazgeçilmezi

Akik bir kuvars çeşidinin yarı saydam halidir. Akik taşının, siyah, beyaz, mavi, yeşil gibi birçok farklı rengi bulunsa da en çok rastlanan çeşidi ateş kırmızısıdır. Akik çok eski çağlardan beri takılarda kullanılır, akik düğmeler de sıklıkla tercih edilen süs eşyaları arasındadır.

Aventurin negatif enerjiyi alıyormuş

Mavi, turuncu ve yeşil renkleri bulunan bir kuvars taşı çeşidi olan aventurinin en çok görülen çeşidi yeşil aventurindir. Yıldız Taş olarak da bilinen aventurinin kalbe yakın taşındığında kişiyi negatif enerjiden koruduğu rivayet edilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.