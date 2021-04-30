İnsan vücudunun gizemli yönleri

Vücudumuzdaki damarların toplam uzunluğu 96.500 kilometre. Bütün bebeklerin gözü olması gereken renge dönüşene kadar mavidir. En büyük iç organımız ince bağırsağımız...

İnsan yaradılışı itibarıyla Eşref-i mahlukat yani varlıkların en şereflisidir.

“Gerçekten Biz Âdem evlatlarını şerefli kıldık, karada ve denizde kendilerini taşıyacak vasıtalar nasib ettik, onlara helâl ve hoş rızıklar verdik ve onları yarattığımız varlıkların çoğuna üstün kıldık.”(İsra, 17/70) ayetinde de bu açıkça belirtilmiştir.

İnsan bu itibarıyla gizemli,itibarlı ve düşünülmesi gereken bir varlık.

Bilim insan vücudu hakkında bütün bilgileri ortaya koyarken ilginç sonuçları da gözler önüne seriyor.

İşte İnsanın, insan vücudunun ne derece özelliğe sahip olduğuna dair ilginç bilgiler:

Baş parmakla birnimiz aynı boyda

Burnunuzla baş parmağınız aynı boydadır. Her bir ayağımızda yaklaşık bir trilyon bakteri bulunmaktadır. Göğüsleri kılsız erkekler, kıllı erkeklerden daha fazla karaciğer sirozuna yakalanırlar.Yiyeceğin ağzımızdan midemize ulaşması yedi saniyedir. Bir adım atmak için 200 kadar kasamızı kullanırız.

Bütün bebeklerin gözü mavidir

Beynimizin ürettiği enerji 10 watt'lık bir ampulü yakabilir.

Dokusu jöleye benzetilen beynimizin yüzde 80'i sudan oluşuyor.

Gülümsemek 17, kaş çatmak 43 kas çalıştırıyor.

Vücudumuzdaki toplam kemik sayısı 206 iken bunların 52 tanesi ayaklarımızda bulunuyor.

Vücudumuzdaki damarların toplam uzunluğu 96.500 kilometre

Bütün bebeklerin gözü olması gereken renge dönüşene kadar mavidir.

Burnumuz 50.000 farklı kokuyu tanıyabilecek duyarlılıktadır.

IQ'sü yüksek olan daha fazla rüya görür

Bilim adamlarına göre IQ yükseldikçe daha fazla rüya görülüyor.

Beyine giden ve gelen sinir sinyallerinin hızı saatte 273.6 km'ye ulaşabiliyor.

Beyin kandaki oksijenin yüzde 20'sini harcıyor.

Beyin gece, gün boyunca olduğundan daha aktif.

En büyük iç organ ince bağırsak

El tırnakları, ayak tırnaklarından yaklaşık 4 kez daha hızlı uzuyor.

İnsan saçının ömrü ortalama 3-7 yıl arası.Saçınızın döküldüğünün dışarıdan anlaşılabilmesi için başınızdaki saç tellerinin yüzde 50'sini kaybetmiş olmanız gerekir.

İnsan saçını yok etmek çok zor.

En büyük iç organımız ince bağırsağımızdır.

İnsan kalbinin yarattığı basınç, kanı 10 metre yüksekliğe fışkırtmaya yeterlidir.

Beyin bir acı hissetmez

Nöronlar insanın hayatı boyunca gelişmeye devam ediyor.Nöronların tipine göre bilginin akış hızı değişiklik gösteriyor.

Beyin herhangi bir acı hissetmez.

Yüz kılları tüm vücuttaki en hızlı uzayan kıllardır.

Ortalama bir insan günde 60-100 saç teli kaybeder.

Kadınların saç tellerinin kalınlığı, erkeklerinkinin yarısı kadardır.

Bir tel insan saçı, 100 gram taşıyabilir.

En hızlı uzayan tırnak, orta parmağınızın tırnağıdır.

Vücudunuzda her santimetrekareye düşen tüy sayısı bir şempanzeninki ile aynıdır.

Sarışınların daha çok saçı vardır.

Kadın kalbi daha çok atıyor

Midenizdeki asit bir jileti eritebilecek kadar kuvvetlidir.

Midenizin iç çeperi her 3 ila 4 günde bir yenilenir.

İnsan akciğerinin yüzey alanı bir tenis kortunun alanı kadardır.

Kadınların kalbi, erkeklerden daha hızlı atar.

Bilim adamları, karaciğerin 500'ün üzerinde fonksiyonunu bulmuşlardır.

Aort damarımızın çapı bahçe hortumu çapına yakındır.

İç organlarınızın büyük bir kısmını kaybetseniz dahi hayatta kalabilirsiniz.

Böbreküstü bezleri hayat boyunca sürekli küçülür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.