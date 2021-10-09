İnsan hayatının en mutlu yılları nelerdir?

Yapılan bir araştırma insan hayatının en keyfli ve en mutlu yıllarını 30 ile 34 yaşlarının ortalarında olduğunu gösterdi.

Hayatımızın en keyifli yılları nelerdir? Tek derdimizin okul ödevimiz olduğu çocukluk dönemi mi; Hafta sonlarını eğlenerek geçirdiğimiz 20'li yaşların başında mıyız; daha gelişmiş bir yaşam biçimine ve kendi paramıza sahip olduğumuz 30'lu ve 40'lı yaşlarımız; ya da bizi gerçekten mutlu eden şeylere odaklanmaya başladığımız emeklilik dönemi mi?

Büyük bir yeni çalışma bu soruyu cevaplamaya çalıştı ve 50 yaşın üzerindeki yaşamlarına bakan bir katılımcı örneğiyle karşılaştırıldığında, yanıt 30-34 yaşlarının ortalarında.

Çalışma Springer Toplumsal Göstergeler Anketi'nde yayınlandı.

Tabii ki, bu tamamen istatistiksel bir eğridir ve 30-34 aralığı sadece tepe noktasıdır. Katılımcının yaşı ve etkinliklerin ortasındaki farklılıklar ve hangi ülkeden oldukları elbette sonucu büyük ölçüde etkiler. Örneğin Fransa, 20'lerin ortasından 80'lerin ortasına kadar benzer bir memnuniyet seviyesini koruyor.

Bilgiler 13 farklı ülkeden 17.000'den fazla kişiyi içeriyor.

Ortaklar, geçmiş yaşam dönemlerinin tarihsel bir incelemesini yaptı ve diğer soruların yanı sıra hayatlarının en mutlu evresi hakkında sorular soruldu.

Ancak tüm ülkeleri ve cinsiyeti hesaba kattığımızda, sonuçlar 30-34'te net bir zirve gösteriyor ve bu yılların birden fazla kişinin hayatındaki en mutlu yıllar olduğunu gösteriyor. Bu noktadan sonra, bazı katılımcılar onlarca yıllık bir memnuniyet örneğini sürdürmekle birlikte, bu çalışma, memnuniyet algımızın hayatımızın ilk yıllarında geliştiğini göstermektedir. Kişisel ve aile hayatındaki değişiklikler, 20'li yaşlarımızda keskin bir yükseliş eğilimine neden olur ve sonraki yıllarda zirveye (bazı durumlarda platolara) kadar refahımızı iyileştirir.

Yazarlar, bu sonuçların, yaşlı insanların geçmiş yaşam dönemlerini hatırlama yeteneklerinden büyük ölçüde etkilendiğini belirtiyorlar. Katılımcıların o zamanları gerçekten hatırlayıp hatırlamadıklarını veya günümüz koşullarında hayatlarının nasıl olacağını hayal edip etmediklerini kesin olarak söylemek mümkün değil.



Farklı bir formda, araştırmacılar bu sonuçların “ sürerken tadını çıkar” dediklerini söylediler . Bu, yaşla birlikte algılanan memnuniyetin azalmasından kaynaklanabilir.

Ne olursa olsun, anketin ana sonucu, mutluluğun hayatın orta evrelerinde zirve yaptığıdır. . .

Kaynak: esiznews.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.