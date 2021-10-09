DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Velilerde 'okullar kapanacak mı?' endişesi
2021 POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı
Çipras: Türkiye silahlarını kendi üretiyor, Yunanistan her şeyi dışarıdan alıyor
Dünyaca ünlü isimlerin az bilinen karanlık yüzleri
İnsan hayatının en mutlu yılları nelerdir?
Fransa'da 'Türkiye paranoyası' sürüyor! TÜSİAD'ı da tehdit olarak gösterdiler
TÜBİTAK’tan 'Robot Göz': Doğal gaz kaçaklarını tespit edecek
Fehmi Koru kimdir? Fehmi Koru hangi kanalda? Fehmi Koru nereli, kaç aşında?
Uzmanlardan korkutan uyarı: Bu kış gripten 60 bin kişi ölebilir
Türkiye'nin 'adalar' mektubu Yunanistan'da paniğe neden oldu
Küresel enerji krizi geliyor
Meclis'e sunuldu! Tapu harcına muafiyet kapıda
Aydın Cem Aslanbay kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğünde önemli atama
NASA robotu Mars'ta bir kraterin daha önce suyla dolu olduğunu belirledi
Sünnette dua ettiği için hakkında soruşturma açıldı

TIMETURK / YAŞAM / İnsan hayatının en mutlu yılları nelerdir?

İnsan hayatının en mutlu yılları nelerdir?

Yapılan bir araştırma insan hayatının en keyfli ve en mutlu yıllarını 30 ile 34 yaşlarının ortalarında olduğunu gösterdi.

1 Saat Önce
2021-10-09 11:22:01
İnsan hayatının en mutlu yılları nelerdir?

Hayatımızın en keyifli yılları nelerdir? Tek derdimizin okul ödevimiz olduğu çocukluk dönemi mi; Hafta sonlarını eğlenerek geçirdiğimiz 20'li yaşların başında mıyız; daha gelişmiş bir yaşam biçimine ve kendi paramıza sahip olduğumuz 30'lu ve 40'lı yaşlarımız; ya da bizi gerçekten mutlu eden şeylere odaklanmaya başladığımız emeklilik dönemi mi?

Happy-People

Büyük bir yeni çalışma bu soruyu cevaplamaya çalıştı ve 50 yaşın üzerindeki yaşamlarına bakan bir katılımcı örneğiyle karşılaştırıldığında, yanıt 30-34 yaşlarının ortalarında.
Çalışma Springer Toplumsal Göstergeler Anketi'nde yayınlandı.

625450_9a5a_2

Tabii ki, bu tamamen istatistiksel bir eğridir ve 30-34 aralığı sadece tepe noktasıdır. Katılımcının yaşı ve etkinliklerin ortasındaki farklılıklar ve hangi ülkeden oldukları elbette sonucu büyük ölçüde etkiler. Örneğin Fransa, 20'lerin ortasından 80'lerin ortasına kadar benzer bir memnuniyet seviyesini koruyor.
Bilgiler 13 farklı ülkeden 17.000'den fazla kişiyi içeriyor.

23_and_69_are_the_two_ages_where_your_happiness_peaks_to_its_highest_heres_why_1543587513_725x725

Ortaklar, geçmiş yaşam dönemlerinin tarihsel bir incelemesini yaptı ve diğer soruların yanı sıra hayatlarının en mutlu evresi hakkında sorular soruldu.

website

Ancak tüm ülkeleri ve cinsiyeti hesaba kattığımızda, sonuçlar 30-34'te net bir zirve gösteriyor ve bu yılların birden fazla kişinin hayatındaki en mutlu yıllar olduğunu gösteriyor. Bu noktadan sonra, bazı katılımcılar onlarca yıllık bir memnuniyet örneğini sürdürmekle birlikte, bu çalışma, memnuniyet algımızın hayatımızın ilk yıllarında geliştiğini göstermektedir. Kişisel ve aile hayatındaki değişiklikler, 20'li yaşlarımızda keskin bir yükseliş eğilimine neden olur ve sonraki yıllarda zirveye (bazı durumlarda platolara) kadar refahımızı iyileştirir.
Yazarlar, bu sonuçların, yaşlı insanların geçmiş yaşam dönemlerini hatırlama yeteneklerinden büyük ölçüde etkilendiğini belirtiyorlar. Katılımcıların o zamanları gerçekten hatırlayıp hatırlamadıklarını veya günümüz koşullarında hayatlarının nasıl olacağını hayal edip etmediklerini kesin olarak söylemek mümkün değil.

58e6194fdd0895a3368b49d5
Farklı bir formda, araştırmacılar bu sonuçların “ sürerken tadını çıkar” dediklerini söylediler . Bu, yaşla birlikte algılanan memnuniyetin azalmasından kaynaklanabilir.
Ne olursa olsun, anketin ana sonucu, mutluluğun hayatın orta evrelerinde zirve yaptığıdır. . .

Kaynak: esiznews.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş