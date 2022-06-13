İnsan beyninin ideal sıcaklığı belli oldu: Vücudumuz gibi 36,5 derece değil!

Bilmeyenler için söyleyelim; beyniniz vücudunuzdan daha sıcak olur. Üstelik yeni bir araştırmaya göre bu sıcaklık 40 santigrat derece! Dahası, beyniniz geceleri soğuyup, gündüz yani daha aktif olduğunuz saatlerde giderek ısınıyor

Sağlıklı bir bedende sıcaklık 36,5 °C olur, bu yaygın bilgiye çoğumuz sahip olsak da beynin vücuttan daha sıcak olması gerektiğini çoğu kişi bilmeyebilir. Bugüne dek yapılan araştırmalara göre erkek ve kadınlarda ortalama beyin sıcaklığı 38,5 °C'dir.

Vücudun başka yerlerinde bu sıcaklığı ölçmek ateş ya da yüksek ateş olarak isimlendirilse ve bazı hastalıkların semptomu olarak ortaya çıksa da sağlıklı bir beyin, özellikle aktif olduğu gündüz saatlerinde ısınıyor. Üstelik tahminlerin de ötesinde ısınıyor!

Beynin derin bölgelerinde sıcaklık 40 °C'ye kadar yükseliyor! Aşağıda da insan beyninin tarihteki ilk 4D haritası var

Normal şartlarda ve vücudun farklı bölgelerinde bir hastalık belirtisi olarak sayılabilecek bu yüksek sıcaklık, beyin için sağlıklı bir durum. Yeni araştırma sonuçlarına göre kadınlarda bu 40 °C'ye kadar yükselebileceğini gösterdi. Ölçülen en yüksek sıcaklık 40,9 °C olarak kayıtlara geçti. Bu sıcaklık vücudunuzun herhangi bir bölgesinde ölçülse yüksek ateş kaynaklı hipotermi yaşamanız an meselesi, ancak beyin için bu durum söz konusu değil.

Birleşik Krallık merkezli Medikal Araştırma Konseyi'nde (MRC) görev yapan bilim insanlarından Dr. John O'Neill “Bu kadar yüksek sıcaklıklar daha önce beyin hasarı alan kişilerde ölçülmüş, yaralanmadan kaynaklandığı düşünülmüştü” diyor. Beyin sıcaklığındaki gece-gündüz değişimlerinin uzun vadede beyin sağlığı ile ilişkili olduğu da tespit edildi. Ancak Dr. O'Neill, uzun vadeli etkileri konusunda yeni bir araştırma yapacaklarını belirtiyor.

Araştırmacılar, beyin sıcaklığına dair verilere ulaşmak için 20-40 yaşları arasındaki 40 sağlıklı insanda Manyetik Rezonans Spektroskopisi (MRS) teknolojisini kullanarak ölçüm yaptılar.

Benzer ölçümler daha önce yoğun bakım hastalarında yapıldığı veriler bu hastalarla sınırlı kaldığı için beyindeki yüksek sıcaklıkların, hastalık veya yaralanma kaynaklı olduğu düşünülüyordu. Beyin sıcaklığındaki değişimler artık sağlıkla ilişkilendirilen bir konu oldu.

Kaynak: webtekno.com